Endurance: Confira a programação completa para etapa de abertura em Goiânia

A temporada 2024 do Império Endurance Brasil começa neste fim de semana, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Será a primeira de oito corridas programadas para a temporada, com duração de três, quatro e até seis horas, numa verdadeira maratona de resistência para máquinas, pilotos e equipes. A prova de abertura terá quatro horas mais uma volta de duração, formato mais utilizado pela categoria ao longo das últimas quatro temporadas.

A programação será iniciada nesta quinta-feira (14), a partir das 12h, com cinco horas de pista aberta para uma sessão extra de treinos. Neste dia, os carros irão à pista de forma mesclada, independente de qual das quatro categorias no grid faz parte – P1 e P2, voltadas aos protótipos, ou GT3 e GT4, compostas por carros de grã turismo que seguem os regulamentos internacionais estipulados pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA) para estes carros.

Na sexta-feira (15), os carros vão à pista separados em grupos conforme suas categorias, para sessões de treinos livres que se estendem das 9h às 15h35. As sessões de definição do grid de largada vão das 15h40 às 17h. O ápice da programação ocorre neste sábado (16). A pista será aberta com o warm-up, às 8h40. Às 9h20, ocorre a tradicional sessão de visitação aos boxes, aberta aos fãs que adquirirem qualquer tipo de ingresso para assistir à prova no autódromo. Já a largada acontece às 11h30.

AJR de Pedro Queirolo e David Muffato vai para mais um ano em busca do título da Endurance Brasil (Imagem: Bruno Terena/MS2 Comunicação)

A transmissão se dará na televisão em janelas ao vivo e posterior compacto pelo canal por assinatura Bandsports, parceiro oficial de TV da categoria pelo quarto ano consecutivo. A novidade é a ampliação da presença nas redes sociais, com transmissão ao vivo e integral de todas as provas pelo YouTube no canal da categoria e na GPTV, canal do portal Grande Prêmio, novo parceiro oficial de mídia do Endurance, em suas redes sociais de vídeo. Já os ingressos são vendidos de forma exclusiva pelo site Bilheteria Digital.

Império Endurance Brasil – Programação da Etapa de Goiânia

Quinta-feira (14):

12h às 17h – Sessão extra de treinos livres

Sexta-feira (15):

9h00 – Treino livre 2 (categorias GT3 e GT4)

9h55 – Treino livre 2 (categorias P1 e P2)

10h50 – Treino livre 3 (GT3 e GT4)

13h00 – Treino livre 3 (P1 e P2)

13h55 – Treino livre 4 (GT3 e GT4)

14h50 – Treino livre 4 (P1 e P2)

15h40 – Classificação (GT4)

16h10 – Classificação (GT3)

16h40 – Classificação (P1 e P2)

Sábado (16):

8h00 – Abertura dos portões

8h40 – Warm-up

9h20 – Visitação aos boxes

11h00 – Abertura dos boxes

11h15 – Fechamento dos boxes

11h20 – Hino Nacional Brasileiro

11h30 – Largada: Quatro Horas de Goiânia

15h30 – Pódio