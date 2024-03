Endurance: Capacete de Ouro consagra conquista de Bottura e Di Mauro

Gaetano Di Mauro e Guilherme Bottura foram os grandes premiados do Império Endurance Brasil na 27ª edição do prêmio Capacete de Ouro, organizado pela revista especializada Racing. A cerimônia ocorreu na noite da última sexta-feira (15), no Villagio JK, em São Paulo (SP). A dupla, que levou um protótipo Ligier pela primeira vez ao título da categoria, foi escolhida em votação entre especialistas do automobilismo no país.

A temporada de 2023 foi a segunda de Di Mauro e Bottura juntos. Logo na primeira prova em parceria, disputada em Goiânia (GO), em 2022, a dupla mostrou entrosamento e faturou a vitória. No último ano, a velocidade somou-se à consistência para assegurar o primeiro título do duo, que defende as cores da BTZ Motorsport, fundada por Bottura e pelo engenheiro Sérgio Troy para operacionalizar a presença do carro francês entre as máquinas mais rápidas do país.

A categoria foi representada por meio de vídeos institucionais e mensagem do presidente da Associação de Pilotos de Endurance (APE), Henrique Assunção, já que pilotos e equipes estavam concentrados na abertura do campeonato 2024 do Endurance Brasil, em Goiânia.