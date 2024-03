Endurance: Após pódio nas Mil Milhas e vitória em Tarumã, Sigma Kraucher encara desafio em Goiânia

O Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), é a próxima parada da equipe Sigma Kraucher na temporada 2024. Neste fim de semana, a equipe encara a prova de abertura do Império Endurance Brasil, em prova a ser disputada neste fim de semana. Para a escuderia, será a oportunidade de confirmar o início positivo de temporada: no primeiro desafio do ano, nas Mil Milhas, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a equipe conquistou a segunda colocação. Já na abertura do Campeonato Gaúcho de Endurance, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), o modelo Sigma sagrou-se vencedor da etapa.

Para o desafio na capital de Goiás, o time levará dois chassis do modelo Sigma P1 G5. A escolha de qual será utilizado na corrida ocorrerá durante os treinos, que iniciam nesta quinta-feira (14). “Testamos nas últimas semanas o carro que nos levou ao pódio nas Mil Milhas e ele está perfeito. Nosso outro chassis teve sua montagem recentemente finalizada e vamos utilizar os treinos iniciais para fazermos os ajustes necessários e decidirmos com qual modelo vamos largar”, destacou o diretor-geral do time, Jindra Kraucher.

Jimenez está confirmado no time de pilotos que busca a vitória do Endurance em Goiânia (Imagem: Bruno Terena/MS2 Comunicação)

O time de pilotos também terá uma novidade para 2024: Christian Rocha, com passagens pelas antigas Fórmula Chevrolet e Fórmula 3 Sul-Americana. Ele se junta a Sérgio Jimenez e Marcelo Vianna, que já estavam no time. “É importante estarmos com os dois carros para ajudar o Christian a se familiarizar com o Sigma, enquanto o carro definido para ser o titular da prova pode receber os ajustes finos”, contou o dirigente. “O Christian está fora das competições há algum tempo, mas conhece bem o circuito de Goiânia e certamente terá uma pronta adaptação”, destacou Kraucher, que está de sobreaviso e pode completar o grupo de pilotos no fim de semana.

A abertura do Endurance em 2024 terá quatro horas de duração e largada às 11h30 deste sábado (16). A prova terá exibição em janelas ao vivo e compacto posterior na TV pelo canal Bandsports. Na internet, a prova será exibida ao vivo e na íntegra pelo YouTube, nos canais da categoria e do portal Grande Prêmio.