Endrick volta da seleção olímpica e pode estrear pelo Palmeiras em 2024

Após participar da fracassada campanha da seleção brasileira por uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, o atacante Endrick pode estrear pelo Palmeiras em 2024. É esperado que o atacante de 17 anos, protagonista no título brasileiro de 2023, tenha alguns minutos em campo no duelo desta quinta-feira com o São Bernardo. O jogo pela oitava rodada do Paulistão está marcado para as 19h30, no estádio Primeiro de Maio.

Endrick volta na melhor fase de Flaco López, o centroavante argentino que era reserva do jovem fenômeno e que aproveitou a sua ausência para brilhar no início desta temporada. Com quatro gols em seis jogos, ele é o artilheiro do time na temporada ao lado de Raphael Veiga.

Abel, que já deixou Endrick na reserva por vários meses no ano passado, avisou que o garoto terá concorrência ao retornar à equipe. “Ele vai ter a concorrência de dois jogadores que estão muito bem, o Flaco (López) e o Rony”, afirmou o treinador, segundo o qual as escolhas são feitas não pensando no jogador A, B ou C, e sim na equipe”.

Endrick decidiu adiantar em um dia seu retorno ao Palmeiras e participou dos treinamentos de terça e quarta-feira. O atacante participou de sete jogos no Pré-Olímpico da Venezuela, marcou dois gols e conseguiu uma assistência. No ano passado, ele foi personagem central no 12º título brasileiro do time alviverde atuando como centroavante ao lado de Breno Lopes.

Desde então, Abel vem fazendo experiências e mudando peças e sistemas de jogo. Seu time continua jogando com uma linha de três defensores – sejam eles todos zagueiros ou um deles lateral – mas resolveu adicionar sacar um jogando ofensivo para adicionar mais um volante à formação nos últimos dois jogos.

Outra novidade deve ser a presença do atacante Lázaro, de 21 anos, no banco de reservas. Vindo do Almería, da Espanha, o jovem revelado pelo Flamengo está inscrito no Estadual e fez seus primeiros treinos nesta semana.

Na última partida, o treinador resolveu descansar Raphael Veiga e Rony. Os dois devem retomar a titularidade. Não se sabe se o português fará mais mudanças na equipe, que joga de olho na liderança geral do Estadual.

Líder do Grupo B, o Palmeiras é o único invicto no Campeonato Paulista. Soma 14 pontos e vem de tropeço na competição. Na última rodada, deixou escapar a vitória ao levar um gol no fim e empatar com o lanterna Santo André no ABC.

Em oito jogos contra o São Bernardo desde 2011, o Palmeiras nunca foi derrotado. Em sete vitórias e um empate, sofreu apenas um gol. Com 12 pontos, o time do ABC ocupa a terceira colocação no Grupo D, que é liderado pelo São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique; Alan Santos, Rodrigo Souza e Lucas Lima; Matheus Régis, João Carlos e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi.

PALMEIRAS – Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Piquerez; Raphael Veiga e Flaco López. Técnico – Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.