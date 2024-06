Endrick revela choro da família toda com mosaico em despedida no Palmeiras

Já com a seleção brasileira para a disputa da Copa América, o atacante Endrick ainda vive um clima de despedida do Palmeiras. Ele contou que toda a sua família se emocionou com o mosaico erguido no Allianz Parque no empate com o San Lorenzo pela Libertadores.

“Todo mundo da minha família se emocionou. Fiquei muito feliz quando vi o mosaico na arquibancada. Tenho muita gratidão ao Palmeiras e espero que eles possam fazer uma grande temporada. Estarei torcendo por eles. […] Estou indo [para o Real Madrid] realizar um sonho e espero que Deus esteja indo comigo”, disse Endrick à CBFTV.

“Estou muito feliz. A Copa América será o meu primeiro campeonato oficial pela seleção brasileira. Vamos treinar bastante para tentar conquistar o título”, afirmou.

“Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão e será um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título”.

O Brasil estreia na Copa América no dia 22 de junho, contra o México. Antes, os comandados de Dorival Jr fazem amistosos contra México (dia 8) e Estados Unidos (dia 12).