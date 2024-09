Endrick e Gabriely Miranda anunciam casamento

Endrick, atual atacante do Real Madrid, anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (16) seu casamento com a influencer Gabriely Miranda. O jogador tem 18 anos e, a modelo, 21. Eles começaram o relacionamento em outubro do ano passado.

O casal publicou fotos em trajes de noiva e noivo, com a legenda de uma passagem bíblica: “O que Deus uniu, ninguém separa”. “Enfim, casados“, escreveram também.

O relacionamento dos dois chamou atenção quando Endrick e Gabriely contaram que possuíam um “contrato de namoro”, com diversas regras. As cláusulas do contrato, redigido pela influenciadora, contam com exigências sobre encontros semanais, vícios, discussões, e até sobre dizerem “eu te amo” constantemente.

Endrick se casa e realiza um sonho revelado no programa “Conversa com Bial”, (Globo), em abril. Ele afirmou que tinha o objetivo de se casar para ter filhos cedo. Logo após ser contratado pelo Real Madrid, os dois se mudaram para a Espanha juntos.