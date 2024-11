Endrick completa um mês sem jogar pelo Real Madrid

O atacante brasileiro Endrick enfrenta um momento delicado em sua trajetória no Real Madrid, tendo sido preterido nas últimas cinco partidas do clube espanhol na atual temporada. Desde seu último jogo em campo, na derrota por 1 a 0 contra o Lille pela Liga dos Campeões, o jovem não tem tido oportunidades sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

Até o momento, Endrick participou de nove partidas oficiais na temporada 2024/25, sendo titular em apenas uma ocasião. Com um tempo médio de apenas 11,8 minutos por jogo, ele acumula 107 minutos em campo. Tal estatística o coloca como o terceiro jogador menos utilizado do elenco, superando apenas o defensor Alaba, que ainda não atuou este ano, e o zagueiro Vallejo, que jogou por apenas 10 minutos.

Durante as recentes substituições promovidas por Ancelotti, jogadores como Éder Militão, Rodrygo e Modric foram escolhidos para entrar em campo, enquanto Endrick permaneceu no banco de reservas. Esta situação contribuiu para que a equipe conquistasse três vitórias e sofresse duas derrotas nos últimos compromissos.

Apesar das dificuldades em encontrar espaço na equipe titular, Endrick conseguiu marcar dois gols nos jogos disputados até agora. No entanto, seu tempo reduzido de jogo também impactou sua convocação para a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior optou por não incluí-lo na lista para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai.

No cenário atual, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Ocupando a segunda posição na tabela com 24 pontos, o time madrilenho busca diminuir a diferença de nove pontos para o líder Barcelona.

A expectativa é de que Endrick encontre oportunidades para demonstrar seu talento e justificar a confiança depositada nele desde sua chegada ao clube. Contudo, sua situação atual reflete os desafios enfrentados por jovens promessas ao ingressarem em equipes de elite do futebol europeu.