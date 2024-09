Encontros regionais debatem Política Nacional para Culturas Tradicionais e Populares

Entre os dias 19 de setembro e 3 de outubro, o Ministério da Cultura (MinC) promoverá a “Escutatória Cultural pelo Brasil”, uma série de cinco encontros online e regionais sobre o processo de construção da Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. O principal tema das reuniões será a Portaria Nº151/2024, que instituiu o Grupo de Trabalho (GT) responsável por produzir os subsídios necessários à elaboração e implementação dessa política.

“Vamos apresentar o contexto e a importância da Política Nacional para as Culturas Populares e Tradicionais, assim como os objetivos, o cronograma e as etapas de atividades. Por fim, teremos em cada encontro um momento com perguntas, contribuições e diálogo com os participantes”, explicou Tião Soares, diretor de Promoção das Culturas Populares da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC.

Inscrição

Mestras, mestres, artistas, grupos e coletivos culturais, gestores culturais, pesquisadores e representantes de instituições estão convidados a participar. Para se inscrever, basta preencher o formulário de inscrição até 18 de setembro e receber o link de participação.

Cronograma

Todos os eventos serão realizados de forma virtual e no mesmo horário, das 19h às 21h (horário de Brasília), conforme o cronograma abaixo:

19/09 (quinta-feira) – Região Norte

24//09 (terça-feira) – Região Nordeste

26/09 (quinta-feira) – Região Centro-oeste

01/10 (terça-feira) – Região Sudeste

03/10 (quinta-feira) – Região Sul