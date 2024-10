Encontros Históricos com Demônios da Garoa e Toquinho terá transmissão ao vivo

Em 2024, a Sala São Paulo traz para seu palco mais uma temporada da popular série Encontros Históricos. Após quatro edições recebendo grandes nomes da nossa música popular acompanhados da Brasil Jazz Sinfônica, entre 2020 e 2023, a atual safra de concertos conta com novidades: formado por 20 músicos brasileiros, o grupo instrumental São Paulo Big Band é agora o residente do projeto. E a quinta data deste ano terá como convidados o tradicional grupo Demônios da Garoa ao lado do cantor e compositor Toquinho, no próximo sábado (05/out), às 21h – ainda há duas performances até o fim do ano, saiba mais sobre elas no site oficial.

A edição de 2024 teve início dia 13/abr com Fernanda Abreu e Paula Lima cantando sucessos da “Rainha do Rock”, Rita Lee (1947-2023). Os cariocas Xande de Pilares e Wilson Simoninha, por sua vez, foram os convidados em maio. O catarinense Vitor Kley e a mineira Roberta Campos foram as atrações do terceiro encontro, em junho. Os instrumentistas, compositores e cantores Di Ferrero (da banda NX Zero) e Edgard Scandurra (do grupo Ira!) estrelaram o projeto em agosto, e Sandra Sá e Izzy Gordon fizeram um espetáculo muito divertido em setembro. Em outubro receberemos grandes representantes do samba e da bossa nova: o lendário conjunto Demônios da Garoa e o cantor e compositor Toquinho. Os ingressos já estão esgotados, mas todos os concertos da série têm transmissão ao vivo no canal oficial da Sala São Paulo no YouTube.

Foram inúmeros os momentos marcantes nesses quatro anos de projeto, como os duetos entre Erasmo Carlos & Roberta Sá, Ivan Lins & MP4, João Donato & Marcos Valle, Paulinho da Viola & Família, Alcione & Martinho da Vila, Daniela Mercury & Maria Gadú, Gilberto Gil & Aldo Brizzi, Céu & Vanessa da Mata, Tulipa Ruiz & Liniker e Simone & Zé Ibarra, entre outras performances inesquecíveis no palco da Sala.

“Em 2024, na quinta edição dos Encontros Históricos na Sala São Paulo, seguimos recebendo grandes ícones da MPB no palco da Sala São Paulo. Como novidade, temos a alegria de dar as boas-vindas à São Paulo Big Band, que acompanhará os artistas convidados. Um grupo instrumental criado em 2021 e que tem despontado no cenário brasileiro. Com isso, promoveremos uma nova experiência artística ao público”, afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp – instituição idealizadora do projeto e responsável pela gestão da Sala São Paulo.

05 de outubro, sábado, às 21h00 – Concerto Digital

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: de R$ 39,60 a R$ 210,00 (valores inteiros) – Esgotados

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721 (de segunda a sexta, das 12h às 18h)

