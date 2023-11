Encontros de Cinema exibe documentário sobre o dançarino e coreógrafo Marcos Abranches

Na última terça-feira de novembro, dia 28, a partir das 19h, o Itaú Cultural realiza mais uma edição do Encontros de Cinema na Sala Vermelha da instituição. Desta vez, é exibido o documentário O artista e a força do pensamento (2021). Em seguida, o diretor Elder Fraga e o protagonista, o dançarino e coreógrafo Marcos Abranches conversam com o público sobre o processo de construção do filme. Estão disponíveis 70 ingressos que devem ser reservados pelo site do Itaú Cultural.

Com o objetivo de mostrar que artista e pessoa não se separam, o documentário traz a vida e obra de Abranches, seu dia a dia, sua relação com a família, sua atuação nos palcos, além de seus desejos e angústias. O longa-metragem já passou por festivais de cinema no Brasil e em outros países. É vencedor de 18 prêmios, como o de Melhor Documentário no 20º Arouca Film Festival de Portugal, em 2022, e o de Melhor Filme Nacional no 6º Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos, em 2021.

Primeiro coreógrafo brasileiro com paralisia cerebral a propor um estudo sobre a dança contemporânea, o artista possui uma trajetória profissional consolidada e influente, mostrando seu talento em países como a Alemanha, Espanha e Portugal. No documentário, o público confere algumas das obras coreografadas por ele como Corpo Sobre Tela, Forma de Ver, Avessos, O Grito e O Canto dos Malditos. A produção mostra, também, a relação de Abranches com reconhecidos profissionais do país no setor – entre eles, Sandro Borelli, coreógrafo e diretor artístico da Cia Carne Agonizante, Iara Biderman, jornalista e crítica de dança, e Inês Bogéia, diretora da São Paulo Companhia de Dança e doutora em artes).

Como todas as atividades oferecidas pelo Itaú Cultural, a entrada é gratuita. Os ingressos para os 70 lugares desta sala estão disponíveis e devem ser reservados em itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket.