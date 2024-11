Encontro Volkswagen Polo Club SP acontece neste domingo no Atrium Shopping

Os apaixonados pelo Volkswagen Polo têm um compromisso marcado neste domingo, 1º de dezembro, no Atrium Shopping, em Santo André. O empreendimento é palco do último encontro do ano do Polo Club SP, reunindo veículos de diversas gerações em um evento que celebra a história e a paixão por esse icônico modelo. A programação acontece das 8h às 14h, no estacionamento -1, em um espaço preparado para receber os fãs da marca com conforto e segurança.

Criado na década de 1970 na Alemanha e inspirado no Audi 50 (também fabricado pelo grupo VW), o Polo chegou ao Brasil apenas nos anos 1990. De lá para cá, vários modelos do automóvel, tanto fabricados localmente (em São Bernardo), quanto importados da Alemanha, circulam no País.

O evento também carrega um importante propósito solidário: cada veículo participante deve contribuir 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados à instituição Ronald McDonald do ABC que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

“Receber esse evento reforça o compromisso do Atrium em ser um espaço de conexão e experiências marcantes para a comunidade. Além de celebrarmos a história desse ícone automotivo, temos a chance de contribuir com uma causa tão significativa, gerando impacto positivo na vida de muitas famílias”, diz Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André