Encontro sobre a história da música destina valor dos ingressos ao Instituto Jô Clemente (IJC)

O Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde e qualidade de vida para pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, une forças com a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano (FMLOA) por meio da Academia Paulista de Letras (APL) em uma iniciativa solidária. Em comemoração aos 115 anos da APL, será realizado o tradicional evento “Chá com a APL”, cuja renda obtida com a venda de ingressos será integralmente revertida ao IJC, fortalecendo o compromisso das Instituições com a cultura e o bem-estar social.

O evento acontece no dia 7 de novembro, das 15h às 17h30, na sede da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano – Av. Morumbi, 4077 – São Paulo. Nesta edição, os renomados José Pastore, sociólogo e entusiasta da música clássica, e Júlio Medaglia, maestro de carreira internacional e membro da Academia Paulista de Letras, discutirão o tema “Música Ontem e Hoje,” proporcionando uma visão enriquecedora sobre a evolução da música no Brasil e em São Paulo.

A tarde promete oferecer perspectivas culturais e sociais, unindo a reflexão sobre a trajetória musical no Brasil ao apoio a uma causa de grande relevância para a sociedade. A parceria do IJC com a FMLOA reforça a importância de unir cultura e inclusão social, ressaltando o impacto transformador das iniciativas do Instituto na vida de milhares de famílias brasileiras.

Serviço