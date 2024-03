Encontro regional no Consórcio ABC discute papel social do bibliotecário

A biblioteca é um centro de informação, de educação e de cultura, tendo papel fundamental na preservação e disseminação do conhecimento. Para tratar da importância destes equipamentos para os municípios, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC promoveu na sexta-feira (22/3) o 1º Encontro Regional de Bibliotecas no Grande ABC. O evento integrou a programação do mês em que é celebrado o Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março em todo o território nacional.

O encontro contou com a participação de Ana Maria Guimarães Rocha, presidente da Academia Popular de Letras (APL); Angelina Moreira de Souza, bibliotecária e pedagoga especialista em Gestão Cultural; Dina Elisabete Uliana, supervisora Técnica do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB); Marcus Rei de Lima Alves, coordenador do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB); e Ricardo Queiroz, mestre em Ciência da Informação e Documentação.

O evento discutiu o papel social do bibliotecário e a função da biblioteca como ambiente interdisciplinar, pois atua também de forma sociológica e assistencial. Além disso, a atuação pode ser realizada de forma integrada com outras áreas, especialmente a educação, a cultura e a assistência social.

Os palestrantes trouxeram exemplos práticos vivenciados em suas trajetórias e apontaram que o avanço da tecnologia não supriu o papel das bibliotecas. Afinal, os equipamentos são muito mais que um mero espaço para guardar livros, estimulando uma série de outras produções educativas e culturais.

O encontro foi também a primeira ação preparatória para a elaboração do Plano Regional do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Os próximos passos serão reuniões ampliadas para aprofundar a temática.