Encontro Nacional dos Detrans discute inovações, formalização do mercado automotivo e desafios legislativos

Temas como inovação tecnológica, legislação, soluções com uso de inteligência artificial, formalização do setor de veículos seminovos, dentre outros, foram debatidos durante dois dias, no 81º Encontro Nacional dos DETRANs, que aconteceu na cidade de Salvador (BA).

O evento promovido pela Associação Nacional dos Detrans-AND, junto com o Detran-BA, contou com a presença de 22 dirigentes dos Departamentos de Trânsito do país, e com mais de 500 participantes, dentre autoridades, empresas do setor e entidades ligadas ao tema. O fortalecimento do sistema nacional de trânsito, o avanço do Registro Nacional de Veículos em Estoque (RENAVE), além dos desafios relacionados ao exame toxicológico periódico, foram destaque no evento.

Na ocasião, a Associação apresentou uma série de novidades com o objetivo de ampliar o diálogo institucional e estratégico, com o objetivo de impulsionar o crescimento e a modernização da instituição.

Dentre as novidades, o reforço no compromisso com a atuação no Congresso Nacional, através do levantamento e acompanhamento de proposições relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da divulgação do calendário, com eventos estratégicos em diferentes regiões do Brasil, como Manaus (AM), Foz do Iguaçu(PR) e o I Congresso Nacional de Trânsito, que acontece no mês de Novembro, em Gramado(RS).

Com um olhar para a tecnologia, a Associação também apresentou a ANDTech, que posiciona a entidade como referência em soluções inovadoras no setor. Também foi anunciada a primeira missão internacional especializada em trânsito, ampliando o alcance da AND no cenário global, que tem como destino à Estônia, Finlândia e Suécia. Outra grande novidade foi o lançamento da AND Academy, que promete levar mais capacitação para todas as regiões do país, fortalecendo o papel da organização na formação de profissionais e gestores de trânsito.

No centro das discussões, o Renave, como uma ferramenta essencial para a formalização do mercado de veículos usados. O sistema, que já está em operação em nove estados, tem potencial para transformar o setor na redução de fraudes, trazendo a transparência nas transações com a ampliação do acesso ao crédito.

O assunto foi debatido com a participação da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento); a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), Fenauto (Federação dos Revendedores de Veículos Usados), Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis) e Secretária Nacional de Trânsito- Senatran.

“O encontro foi um marco para consolidar as políticas públicas que busquem melhorar o trânsito no Brasil, discutindo desde a gestão de garantias até estratégias para aumentar a formalidade no mercado de veículos usados, que hoje é extremamente relevante no Brasil. Na ordem de 15 milhões de veículos vendidos por ano, gera muito emprego e renda. A adesão do setor ao Renave, vai, além de fortalecer e formalizar o setor, melhorar o ambiente de crédito, com a perspectiva de trazer taxas melhores, o que colabora diretamente com o consumidor final que vai comprar o veículo com mais segurança.” afirma o Presidente da AND, Givaldo Vieira.

No Encontro também foi anunciado a adesão do DETRAN-BA ao Renave, que deverá ser implantado no estado em janeiro de 2025. Seguindo a tendência de que todos os estados da federação adotem o sistema.

“O sistema vai trazer maior segurança para o mercado automotivo de seminovos. Esse modelo de comercialização permite tranquilidade para quem repassa seu veículo à uma concessionária, que até chegar a terceiros, será inserido em uma base de dados da empresa, isentando o antigo proprietário” afirmou Rodrigo Pimentel, diretor geral do DETRAN-BA

Estados pioneiros na implantação do sistema compartilharam suas experiências, enquanto outras unidades da federação definiram cronogramas para aderir ao modelo nos próximos meses, demonstrando o compromisso com a padronização e a integração nacional.

“Um excelente momento para ressaltar a importância desse debate. Nós, como Fenabrave, saímos satisfeitos de ver a disposição e a força de vontade para que o Renave seja implantado em todo o território nacional. Com certeza, o maior beneficiado com tudo isso será o consumidor”, diz o diretor executivo da Fenabrave, Marcelo Ciardi Franciulli.

Além das palestras, foram realizados, em paralelo, os Fóruns Temáticos e o XX Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito (FOCOTRAN), com abertura em conjunto ao Encontro e finalizando com mesa-redonda, com o tema: “Desafios da atuação do CETRAN como gestor do SNT no âmbito do Estado”.