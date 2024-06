Encontro Multicultural celebra a produção literária e artística feminina no ABC

Nesta sexta-feira, 21 de junho, a partir das 19h, o Centro Cultural Alpharrabio vai celebrar a produção literária e artística feminina no ABC. O equipamento cultural localizado no Jardim Bela Vista, na cidade de Santo André, será palco do encontro multicultural que vai reunir vozes potentes para debater as criações artísticas produzidas por mulheres a partir de diferentes perspectivas. A jornada cultural oferecerá uma variedade de experiências, desde palestras até mostras de obras literárias das autoras convidadas, passando por debates sobre o dinâmico mercado audiovisual brasileiro. Além disso, o público terá a oportunidade de participar de um Sarau Literário com poetas do ABC Paulista, mergulhando no universo da produção literária feminina.

Reunindo escritoras, pesquisadoras e poetas, o encontro promete uma série de atividades diversificadas, todas gratuitas e abertas ao público. A programação apresentará debates sobre a produção audiovisual produzida por mulheres, a exibição do curta-metragem “Denúncia Vazia”, da cineasta Adélia Sampaio, além de um encontro com poetas do ABC em uma noite com muita arte e poesia.

Entre os nomes confirmados estão as poetas: Deusa Negra, Jurema Barreto de Souza, Márcia Plana, Winnie Arteira e Zula Registra, a escritora e editora Isabela Veras e a produtora de conteúdo e coapresentadora Mari G., do quadro “Mulheres Foda”, do canal “Tempero Drag”.

Cada uma delas trará sua voz única para enriquecer as discussões sobre a produção literária e artística feminina no ABC.

“Será uma celebração da arte, do cinema e da literatura, com todas as atividades gratuitas e abertas ao público; para este encontro, tentamos montar a programação de modo a aproximar as autoras do ABC do público da região”, afirma a escritora e curadora artística Ivete Nenflidio.

A abertura do evento, às 19h30, será conduzida pela escritora e editora Isabela Veras e pela produtora de conteúdo e coapresentadora Mari G., do quadro “Mulheres Foda”, do canal “Tempero Drag”, que juntas, realizarão um bate-papo sobre a obra da diretora Adélia Sampaio, considerada a primeira cineasta negra do Brasil.

Em seguida, a poeta Deusa Negra conduzirá, às 21h, a segunda parte do encontro, um Sarau Literário, dentro da proposta “Poetas do ABC”. Ao término das leituras, as autoras apresentarão suas obras literárias.

Programação:

21/06 – Sexta-feira – a partir das 19h

Exibição e debate do curta-metragem “Denúncia Vazia”, da cineasta Adélia Sampaio.

Palestra: “O protagonismo das mulheres no audiovisual”, com a produtora de conteúdo e coapresentadora do quadro “Mulheres Foda” no canal “Tempero Drag”, Mari G. Mediação: Isabela Veras.

Sarau literário com poetas do ABC

Leitura de poemas com poetas do ABC: Deusa Negra, Jurema Barreto de Souza, Márcia Plana, Winnie Arteira e Zula Registra.

Curadoria artística: Ivete Nenflidio

Essa ação de contrapartida é parte integrante do projeto selecionado no Edital de Chamamento Público 10.10.2023 – Apoio a Projetos Culturais (on-1444416830).

SERVIÇO

Evento: “A produção literária e artística feminina no ABC”

Dia 21/06, a partir das 19h30

Evento gratuito

Centro Cultural Alpharrabio

Endereço: Rua Dr. Eduardo Monteiro, 151 – Jardim Bela Vista, Santo André

Informações pelo whatsapp 11 9 4482 4823

Centro Cultural Alpharrabio – Localizado junto às dependências da livraria, o Centro Cultural Alpharrabio tem promovido, nos últimos 32 anos, mais de 1000 atividades, abrangendo diversas manifestações artísticas e culturais. O Alpharrabio não é apenas uma livraria e uma editora; é também um centro cultural, conhecido como Alpha pelos íntimos, seus fiéis frequentadores que comparecem diariamente em busca não só de livros, mas principalmente do encontro com pessoas que compartilham o amor pela arte e cultura. Entre esses frequentadores estão escritores, artistas plásticos, músicos, professores e, acima de tudo, leitores ávidos por informação, lazer, debates e troca de ideias. O Centro é um polo irradiador, fomentador e divulgador da cultura regional do ABC Paulista, mas também mantém um diálogo ativo com a cultura nacional, trazendo escritores e artistas da capital paulista e de outros estados para palestras, lançamentos de livros e outras atividades.