Encontro Lixo Zero 2024 Divulga Programação Para Edição 2024

É essencial agir imediatamente diante dos desafios do desperdício de alimentos, mudança climática, legislação sobre doação e atuação dos catadores. A Casa Causa, em parceria com a ABRAPS e o Instituto Lixo Zero, reforça seu compromisso com a promoção das melhores práticas sobre lixo zero, economia circular e ESG, incluindo soluções aplicáveis no âmbito público, privado e civil e anuncia a Semana Lixo Zero 2024. Este evento abrangente visa não apenas disseminar, mas também debater e compreender os conceitos essenciais por trás da redução de resíduos, mitigação do impacto climático, incentivo à doação de alimentos, a realidade da Logística Reversa e a participação das entidades, o importante papel dos catadores na cadeia da gestão de resíduos, startups e tecnologias que apoiam o repensar, reduzir e descartar corretamente estes resíduos para inseri-los na cadeia produtiva e transformá-los novamente em produtos.

Entre alguns dos temas abordados nesta edição estão: Lixo Zero e Mudança Climática — o que precisamos saber sobre CO2 e suas verdades; incêndios, enchentes e racismo ambiental. IA e Lixo Zero: Sustentabilidade — como podemos nos beneficiar? A colaboração entre catadores, cooperativas, marcas e leis no caminho para o Lixo Zero.

Com a participação de representantes da Prefeitura de São Paulo, da Ade Sampa, da Secretaria do Meio Ambiente e do Ministério do Meio Ambiente, a programação do dia 18 do Encontro Lixo Zero 2024 inclui temas como lixo nos oceanos, caminhos para o Lixo Zero com a apresentação da jornada de uma escola sustentável, além de debates sobre os desafios e oportunidades dos resíduos em São Paulo. Também serão abordados temas como circularidade dos alimentos e inovações de impacto para uma São Paulo mais sustentável, com painéis que destacam estratégias de adaptação climática e justiça social, e a circularidade em movimento. Entre os patrocinadores desta edição está a Tetra Pak, empresa mundialmente reconhecida por sua atuação em inovação e tecnologia, promovendo a segurança e o acesso a alimentos de maneira sustentável.

No dia 19, o evento contará com discussões sobre o papel dos catadores e das marcas na construção de um mundo sem lixo, em dois painéis distintos. Outros assuntos incluem práticas e compromissos ESG na sociedade, impacto da comunicação na cultura Lixo Zero, e uma nova rodada sobre o lixo nos oceanos. Também haverá painéis sobre a circularidade dos alimentos e o show business sustentável, trazendo debates sobre a relação entre eventos e sustentabilidade.

Desde sua primeira edição em 2010, o Encontro Lixo Zero tem sido um catalisador para a mudança, incentivando a reflexão e o engajamento do poder público, empresas e sociedade / cidadãos na adoção de práticas mais sustentáveis. O encontro deste evento será em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro, no Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa, na Praça Victor Civita. Com o tema “Cadê o lixo que estava aqui?”, pretende-se estimular reflexões sobre o cenário atual do lixo em São Paulo e como a Prefeitura de São Paulo faz a gestão na cidade, a relação entre o desperdício, a fome, a crise climática e a atitude do consumidor, destacando as ações que podem ser tomadas desde já. Para a edição de 2024, o evento contará com o apoio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), gestora do Programa de Aceleração Green Sampa, iniciativa de fomento à sustentabilidade voltada para negócios ligados ao setor ambiental e de economia verde.

Flávia Cunha, percursora do movimento ILZ em São Paulo e coordenadora do GT Lixo Zero SP, destaca a importância de repensar nossas atitudes em relação ao desperdício e à fome. “É fundamental mudarmos nossa abordagem em relação ao desperdício de alimentos, para que possamos reduzir a fome e mitigar os impactos da mudança climática”, enfatiza Cunha. “O desperdício é uma das faces mais evidentes do nosso sistema insustentável, e é crucial que aprendamos a reduzir, reutilizar e redistribuir recursos de maneira mais eficiente”, acrescenta.

No evento, também será abordado o papel do show business na gestão de resíduos em eventos. É crucial promover uma cultura sustentável, incentivando a redução da geração de resíduos, a destinação ambientalmente adequada e o envolvimento de cooperativas de reciclagem. Essas práticas contribuem para a conscientização e a redução do impacto ambiental. Serão discutidos temas como arquitetura sustentável, o papel das escolas na formação de cidadãos mais conscientes e engajados, o papel das cooperativas, e soluções para todos os tipos de resíduos, desde papelão e latinhas até cosméticos e eletroeletrônicos.”

O Encontro Lixo Zero 2024 oferecerá uma variedade de painéis e atividades voltados para educar e inspirar a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis em suas vidas diárias. Além disso, o evento também trará a oportunidade de novas assinaturas de acordos entre marcas e organizações, além do lançamento de campanhas e produtos, como mapeamentos ou projetos.

Dados sobre desperdícios de alimentos:

Os dados sobre desperdício de alimentos são alarmantes. O Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024 do PNUMA revela que mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente em domicílios em todo o mundo, totalizando 1,05 bilhão de toneladas de resíduos alimentares em 2022. Isso representa quase um quinto dos alimentos disponíveis para consumo. O desperdício agrava a crise alimentar global, encarece os alimentos e causa danos ambientais. Destaca-se que 60% dos alimentos desperdiçados são em domicílios, enquanto 28% são nos serviços de alimentação e 12% no varejo. O relatório enfatiza a necessidade de ação global, especialmente através de Parcerias Público-Privadas (PPPs), para medir, reduzir e prevenir o desperdício de alimentos.

Além disso, a ONU divulgou um estudo global sobre desperdício de alimentos, revelando resultados igualmente alarmantes. Apesar da produção alimentar ser suficiente para alimentar toda a população mundial, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente, resultando em uma média de 132 kg de comida jogados fora por pessoa a cada ano. Este problema não é exclusivo de países ricos, pois países como o Brasil enfrentam desafios de conservação de alimentos devido à falta de refrigeração adequada. O custo global do desperdício de alimentos chega a aproximadamente US$ 1 trilhão por ano, sendo que 60% ocorrem nos domicílios, 28% em estabelecimentos de alimentação e 12% em supermercados e feiras.

Sobre a Ade Sampa

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa) promove políticas públicas que contribuem para a redução de desigualdades econômicas, aumentando a competitividade e fomentando a geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. Os programas e ações da Ade Sampa atuam nas temáticas de empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade. A Agência oferece pré-aceleração e aceleração de negócios, atendimento personalizado para microempreendedores, especialmente das periferias, suporte às cadeias produtivas rurais e têxteis, capacitações empreendedoras, infraestrutura para espaços de trabalho colaborativo gratuitos, estúdios para gravações de podcasts e videocasts, além de orientações para obtenção de linhas de microcrédito, viabilizando o desenvolvimento econômico sustentável no município.

Programação do Encontro Lixo Zero 2024

Dia 18 de Outubro:

10h00 | Painel Lixo nos Oceanos

10h30 | Painel Caminhos para o Lixo Zero: A Jornada de Nossa Escola Sustentável

10h30 | Painel Desafios e Oportunidades dos Resíduos em São Paulo: O Caminho para o Lixo Zero

13h30 | Painel Circularidade dos Alimentos

13h30 | Painel Acelerando a Mudança: Inovações de Impacto para uma São Paulo Lixo Zero

14h00 | Painel Da Queimada ao Reflorestamento: Estratégias de Adaptação Climática e Justiça Social

16h30 | Painel Circularidade em Movimento

Dia 19 de Outubro:

09h30 | Painel Construindo Pontes para um Mundo Sem Lixo: O Papel dos Catadores e das Marcas (Parte 1)

10h00 | Painel Práticas e Compromissos ESG na Sociedade

13h30 | Painel Lixo nos Oceanos

14h00 | Painel Impacto da Comunicação na Cultura Lixo Zero

14h00 | Painel Construindo Pontes para um Mundo Sem Lixo: O Papel dos Catadores e das Marcas (Parte 2)

15h30 | Painel Circularidade dos Alimentos