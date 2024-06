Encontro Internacional de Natação está com inscrições abertas

O Encontro Internacional de Natação, promovido anualmente pela Metodologia Gustavo Borges, será realizado de 24 a 26 de outubro, no Senac Santo Amaro, em São Paulo (SP). Terá como tema “Nadando com Propósito” e já está com inscrições abertas.

Considerado o maior evento de natação formativa, atividades e gestão aquática do mundo, além de entregar um conteúdo exclusivo, vai reunir alguns dos melhores profissionais do mercado aquático do Brasil e do mundo.

“O EIN já se consolidou como o melhor evento desse segmento no mundo, com quase 1.400 participantes na edição do ano passado. A ideia é entregar não apenas o melhor conteúdo para profissionais do mercado aquático, como, também, experiências enriquecedoras e inesquecíveis. A programação deste ano está recheada de palestras e cursos que vão, de fato, qualificar pessoal e profissionalmente os professores e gestores, assim como momentos memoráveis para sairmos de lá com aquele sorriso no rosto com o qual já estamos acostumados”, explica Gustavo Borges.

Programação do EIN 2024

Na edição de 2024, o EIN contará com cursos, congressos e terá uma vasta programação, com Swim Talks, feira de negócios nos três dias, MGB Experience, Swim Party e Happy Hour.

Dentre alguns nomes internacionais já confirmados estão os americanos Stephen Langendorfer, que falará sobre competência aquática, e Glenn Mills, que abordará sobre recursos visuais e tecnologia: potencializando o aprendizado do nado, e a argentina Carolina Olmedo, com o tema “Exercícios adequados direcionados nos aprendizados das habilidades e nados nas aulas infantis”.

Já entre os destaques brasileiros estarão Fabrício Madureira, Renata Rodrigues, William Urizzi, Guilherme Tucher, Marcela Zaratini, André Trindade, Ana Maria Pinheiro, Jocian Machado Bueno, Marcia Greguol, Debora Della Colleta, Claudio Scorcine e muitos outros.

O EIN 2024 é um evento aberto para todo o mercado aquático, não apenas para gestores e professores de estabelecimentos credenciados da MGB.

Para ter acesso a mais informações sobre o EIN 2024, como a programação completa, todos os nomes que estarão presentes e como adquirir o seu ingresso, acesse www.vemproein.com.br e mais informações sobre a Metodologia Gustavo Borges podem ser adquiridas em www.vemproein.com.br e em suas redes sociais oficiais Instagram, Facebook, LikedIn e Youtube