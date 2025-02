Encontro fortalece o protagonismo juvenil e a liderança social com o Lions Clubs Internacional

Liderança, desafios e transformação social no centro do encontro entre o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, Juliano Borges, coordenador da Subsecretaria da Juventude, e os Governadores Distritais do Lions Clubs Internacional. O evento, realizado na terça-feira (18/02), no Salão Nobre da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), teve como objetivo fortalecer o protagonismo juvenil e ampliar o engajamento dos jovens em ações voluntárias. A parceria busca incentivos, iniciativas que promovam impacto social e estimulem a formação de novas lideranças comprometidas com a cidadania e a solidariedade.

Iniciativa conjunta com Rotary, Lions Club e Escoteiros

A iniciativa faz parte da agenda conjunta em construção com Rotary Club, Lions Club e Escoteiros, consolidada durante o Encontro de Fomento ao Voluntariado Jovem, realizado em 3 de dezembro de 2024, na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). Durante a reunião, uma carta de intenção foi entregue pelos representantes distritais do Lions Internacional à Subsecretaria da Juventude, formalizando a criação de um grupo de trabalho para ampliar as iniciativas de voluntariado jovem.

Foco na formação de novas lideranças

O evento também contou com a presença do secretário-executivo da SJC, Raul Christiano; do governador Elídio Okano (Distrito LC-6); do ex-governador Dirceo Torrecillas Ramos, jurista e professor universitário; do presidente de Região Interior, Marcos Antonio Almeida (Distrito LC-2); e de Rodrigo Lavieri Mendes (Distrito LC-2), 1º vice-governador, além de toda a equipe da Subsecretaria da Juventude.

“Esse projeto tem tudo para dar certo. Ao incentivar o voluntariado, nós também crescemos como sociedade. Acreditamos na humanidade e no potencial de cada jovem. Precisamos formar novas lideranças e fortalecer o protagonismo juvenil”, destacou o secretário Fábio Prieto.

O coordenador da Subsecretaria da Juventude, Juliano Borges, também reforçou a importância da iniciativa, ressaltando a necessidade de criar espaços institucionais para o desenvolvimento dos jovens. “Queremos estimular a formação de bons profissionais e líderes em todas as áreas”, afirmou.

Incentivo ao voluntariado jovem e coletividade

Um dos principais incentivadores da agenda, Christian Pereira de Camargo (Distrito LC-2), enfatizou a relevância de fomentar a cultura de coletividade desde cedo. “Os jovens estão sempre dispostos a aprender e superar desafios. Esse projeto é uma grande oportunidade para eles crescerem e contribuírem para um futuro melhor”, disse.

Durante a solenidade, o secretário Fábio Prieto recebeu um certificado de apoio à Juventude Paulista, em reconhecimento ao compromisso do Governo do Estado com a valorização dos jovens. “Os desafios podem ser transformados em oportunidades de sucesso. Nós vamos embora, mas os jovens ficam para construir essa transformação social”, concluiu.

Lions Clubs International

O Lions Clubs Internacional conta com mais de 47 mil clubes, espalhados por 210 países, e soma 1,4 milhão de associados. No Brasil, são 42.561 integrantes distribuídos em 1.547 clubes. No Estado de São Paulo, a entidade tem mais de 6 mil associados, organizados em seis distritos e atuantes em mais de 250 municípios paulistas.