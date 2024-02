Encontro formativo reúne entidades conveniadas da rede municipal de educação de Diadema

Educadoras da rede conveniada de ensino de Diadema participaram, na manhã de terça (6/2), de um encontro formativo no Teatro Clara Nunes, no Centro da cidade. Mais de 400 profissionais, responsáveis por 33 creches administradas por 11 entidades, lotaram o teatro e foram recebidos ao som de quatro integrantes da Lira de Diadema, que animou a plateia com alguns sucessos do cancioneiro nacional.

Mayara Portela, coordenadora pedagógica das creches conveniadas da Secretaria de Educação, ressalta que a formação é muito importante para esses profissionais, para que todos se mantenham atualizados. “A formação visa manter todos na mesma página. Temos muitos recém-formados, pessoas que ingressaram há pouco tempo, gente nova. É preciso integrá-los ao dia a dia nas creches.”

Ela compartilhou a concepção da Educação Infantil da rede de Diadema, bem como alguns documentos que norteiam o trabalho pedagógico (diretrizes curriculares, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB e Base Nacional Comum Curricular/BNCC), e abordou pontos importantes para auxiliar os professores na relação com as crianças, como oferta de diversos materiais, o espaço como educador, o professor como facilitador na resolução de problemas e a importância do acolhimento como método de trabalho.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, reforçou a prioridade que Diadema dá a essa faixa etária. “Quando assumimos, em 2021, havia mais de 2 mil crianças na fila de espera por uma creche, hoje são menos de 500. Inauguramos cinco novas creches, abrindo 900 novas vagas. Estamos ampliando o atendimento com qualidade, e é isso que importa”, relatou. “Sabemos como é sério o trabalho desenvolvido pelas creches e pelas entidades sociais responsáveis pelas crianças da nossa cidade”.

Em novembro, o prefeito José de Filippi Junior anunciou um aumento de 10% nos valores repassados a cada uma das entidades conveniadas para 2024, em relação a 2023. A vice-prefeita, Patty Ferreira, fez questão de agradecer a todos. “O papel de vocês é crucial, porque muitas mães são solo, e só podem trabalhar para sustentar suas famílias porque têm onde deixar seus filhos durante o dia”.

Na opinião da coordenadora geral da Associação Beneficente Nova Conquista (ABENCO), responsável por uma creche na Vila Nova Conquista com 176 crianças, o encontro é um momento de troca e de levar a todos os educadores os conhecimentos necessários para a função. “É uma forma de unificar o trabalho pedagógico que é desenvolvido com as crianças, sem deixar ninguém para trás ou desatualizado.”

Tamires de Andrade Sousa é auxiliar de classe na Creche Navegantes, administrada pelo Instituto Dom Décio Pereira. Ela acredita que a visão trazida pela Secretaria na formação acrescenta e enriquece o conhecimento dos educadores. “É um outro olhar, que coloca a criança como protagonista do seu próprio aprendizado. Essa abordagem faz com que nós ouçamos a criança, e funciona melhor para o seu desenvolvimento, por isso é muito positiva”, concluiu.

Vacinação

Assim como ocorreu no dia 31 de janeiro, o Carro da Vacina da Secretaria Municipal da Saúde esteve no Teatro para imunizar os profissionais das entidades conveniadas. O objetivo é imunizar os educadores antes da volta às aulas. Foram aplicadas 50 doses contra a covid, 11 contra hepatite B, 10 vacinas tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, 12 doses da dupla bacteriana, contra difteria e tétano e 13 contra a febre amarela, totalizando 96 doses aplicadas.