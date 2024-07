Encontro dos Motociclistas de Ribeirão Pires terá show da banda paulista

Neste sábado (27), Ribeirão Pires comemora o Dia Nacional do Motociclista com muitas atrações na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193, Centro). A partir das 12h, o espaço recebe o Encontro dos Motociclistas.

A ação, organizada pelo motoclube Abutres, contará com espaço kids, foodtrucks, feira de variedades e shows musicais: às 15h, Adriano Damas e banda 80km; às 17h, Vícios e Virtudes (cover Charlie Brown Jr.) e às 20h, a banda paulista Golpe de Estado animarão a festa que ainda terá o Dj Nando Wenger tocando o melhor do rock durante todo o evento.

A entrada é solidária com a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, que atende famílias em situação de vulnerabilidade.