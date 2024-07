Encontro de raças no Atrium Shopping: edição reúne cães Spitz Alemão

No próximo dia 13 de julho, o Atrium Shopping, em Santo André, se transforma em um paraíso para os amantes de cães da raça Spitz Alemão. O evento ‘Encontro de Raças de Cães’ acontece no Dog Point, localizado no piso térreo, a partir das 14h, e promete uma tarde repleta de diversão e momentos inesquecíveis para toda a família.

Os participantes acompanham um desfile especial, onde os lindos Spitz Alemão exibem sua elegância e beleza. Para aqueles que gostam de um toque de criatividade, acontece um cãocurso de fantasia, onde os pets se apresentam com trajes fofos e divertidos.

O evento também oferece benefícios exclusivos em parceria com a PetLand – Centro Médico Veterinário de Santo André. Todos os participantes ganham uma avaliação gratuita na clínica, além de um desconto vitalício de 10% em consultas. Para completar a experiência, tem o sorteio de 2 vouchers de banho entre os presentes.

O Atrium Shopping também oferece uma variedade de atrações para toda a família, incluindo o melhor cinema de Santo André, a Arena Bomboliche (com pistas de boliche e área de camas elásticas), o Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, restaurantes temáticos como o Vassoura Quebrada (que ainda conta com parque próprio) e o Fliper Burger, para quem curte o universo de games, além do Xmind Escape Room e muito mais. O empreendimento é pet friendly, acessível e oferece uma estrutura completa para bebês e crianças, garantindo entretenimento para todos os gostos e idades.

Serviço:

Evento: Encontro de Raças

Tema: Spitz Alemão

Data: 13 de julho

Horário: A partir das 14h

Local: Dog Point – Piso Térreo