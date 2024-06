Encontro de Hip Hop agita o Pátio Metrô São Bento neste final de semana

Neste sábado (29), o centro de São Paulo será palco de mais um encontro vibrante de Hip Hop, resgatando e celebrando a história do movimento na capital paulista. Com a realização da São Bento Força Break, o encontro acontece mensalmente no centro cultural, proporcionando um espaço de expressão e celebração para os artistas e público em geral.

O evento será realizado das 13h às 19h, na Praça da Colmeia — dentro da estação São Bento do metrô, e os interessados podem participar gratuitamente. Além disso, o Pátio Metrô São Bento oferece uma série de atividades culturais gratuitas durante a semana, proporcionando uma agenda diversificada e acessível para a população.

Confira a programação completa, a seguir;

Serviço: Encontro de Hip Hop

Data: 29/06, das 13h às 19h

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô)

Realização: São Bento Força Break

Apoio: Pátio Metrô São Bento

Valor: Gratuito

Tour Guiado – Café e Cafeterias

O roteiro conduz os participantes pelo Triângulo Histórico, no Centro de São Paulo, explorando ruas e locais emblemáticos da cidade. O passeio, que vai até julho, inclui visitas a antigos pontos de encontro da elite paulistana, como cafeterias e restaurantes que foram cenários de discussões políticas, reuniões intelectuais e inspirações artísticas.

Serviço

Quando: Todos os sábados de junho e julho

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô)

Endereço: Largo São Bento, 109 – dentro do metrô São Bento

Realização: Pátio Metrô São Bento e Caminhos do Triângulo

Valor: Gratuito, com retirada de senhas no local a partir das 10h30. Sujeito a lotação.

Aula Aberta de Samba Rock

Todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h00, os professores Jessica Leopoldo e Jefferson Aquino conduzem aulas abertas de Samba Rock ao ar livre. As aulas são uma excelente oportunidade para quem deseja aprender ou aprimorar seus passos de dança, promovendo interação e diversão.

Serviço

Data: Todas as quartas, das 18h30 às 20h00

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô)

Valor: Contribuição consciente no chapéu