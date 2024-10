Encontro de dança no Theatro Municipal em parceria com a Escola de Dança Maria Olenewa

No sábado, 9 de novembro, acontecerá uma nova edição do Aulão do Bem, iniciativa de Lu Fernandez, estudante de ballet. Aos 60 anos, Lu começou a dançar e hoje realiza um trabalho significativo contra o etarismo, motivando pessoas a realizarem seus sonhos, independentemente da idade. O evento será realizado no icônico Theatro Municipal, com duas sessões: a primeira às 12h (com vagas esgotadas) e a segunda às 14h30, para a qual ainda há inscrições disponíveis, feitas pelo Instagram @balletaos60.

As aulas serão ministradas pelas talentosas professoras Cláudia Freitas e Miriam Lobo, com a participação especial da madrinha do projeto, Ana Botafogo. Um toque especial será dado à experiência, pois a aula contará com a presença de um pianista ao vivo, elevando o ambiente a um novo patamar e proporcionando uma vivência única e memorável para todos os participantes.

A aula é beneficente, e os participantes são convidados a doar R$85,00 em prol de Amadança (Associação dos Amigos da Escola de Dança Maria Olenewa). Todo mês o Aulão do Bem reúne dezenas de apaixonados pela dança de todas as partes do Rio, porém, os participantes não são apenas da cidade do Rio de Janeiro. Pessoas de várias regiões do estado e até de outros estados, como São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, também participam. Esta edição no Theatro Municipal é especialmente aguardada, pois representa um sonho para muitos: dançar no mesmo ambiente que grandes nomes da arte.

As aulas acontecerão na sala de ensaios do corpo de baile, cumprindo também um papel cultural e turístico.

Lu conta que, a cada edição, se emociona com os relatos dos participantes, que falam sobre como as aulas transformam suas vidas e realizam sonhos, como o de conhecer pessoalmente o Theatro Municipal.

“Eu sempre vivi o ballet nos bastidores e, agora, poder me dedicar a fazer aulas e estar com outros bailarinos que amam a dança como eu é mágico. Nada melhor do que incentivar outras pessoas a resgatar esse desejo. O ballet é para todos. Basta querer. E, para os que amam a dança, não há nada mais memorável que uma aula no Theatro Municipal. Não perca essa oportunidade de fazer parte dessa celebração única!”, conta Lu Fernandez.

Ao longo de mais de um ano de trabalho com os aulões, já participaram cerca de 550 pessoas, com doações destinadas a diferentes instituições. A comunidade de bailarinos tem crescido a cada edição e, o que inicialmente foi pensado para apoiar o público 60+, hoje incentiva pessoas de todas as idades que desejam iniciar na dança.

Serviço:

Aulão do Bem no Theatro Municipal

Data: 09 de novembro (sábado)

Horários: 12h (vagas esgotadas) e 14h30 (ainda com vagas)

Inscrições: Instagram @balletaos60

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro