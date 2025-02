Encontro de craques: Neymar e Memphis se enfrentam em torneio de Pôquer

No último dia 12 de fevereiro, os renomados jogadores de futebol Neymar e Memphis Depay se enfrentaram em um contexto inusitado, longe dos gramados. Desta vez, a rivalidade entre os astros do Santos e do Corinthians foi transferida para uma mesa de pôquer em um evento privado realizado em São Paulo.

O encontro foi registrado nas redes sociais pelo influenciador digital Buzeira, conhecido por seu fervoroso apoio ao Corinthians e também por sua significativa contribuição para a arrecadação destinada à Neo Química Arena.

Neymar, que é um entusiasta do pôquer e atua como embaixador da PokerStars desde 2015, tem um histórico impressionante no jogo. Em 2018, ele fez uma notável participação no torneio R$ 7.000 High Rollers do BSOP São Paulo, onde alcançou a mesa final, terminando em sexto lugar e levando para casa o prêmio de R$ 79.440.

Roberto Lifschitz, diretor de marketing da Federação Mundial de Poker (WPF), comentou sobre o impacto positivo que a presença de Neymar em competições de pôquer pode ter. “Com Neymar residindo novamente no Brasil, ele poderá participar com mais frequência dos torneios, atraindo atenção global para essas competições e convidando outros atletas renomados, como Memphis. Isso será fundamental para atrair novos parceiros comerciais e promover a modalidade no país”, afirmou Lifschitz.

Nas disputas esportivas tradicionais, Neymar e Memphis já se enfrentaram no Campeonato Paulista, onde o Corinthians saiu vitorioso com um placar de 2 a 1 sobre o Santos. Existe a possibilidade de que os dois jogadores se reencontrem em uma futura semifinal do estadual. O Corinthians já garantiu sua vaga nas quartas de final, onde irá enfrentar o Mirassol. Por outro lado, o Santos precisa confirmar sua classificação na última rodada do campeonato contra a Inter de Limeira neste domingo.