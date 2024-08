Encontro de cães sem raça e eventos para a família agitam o Atrium Shopping

No Atrium Shopping, a variedade de eventos é um convite para todos os públicos. Neste final de semana, dias 24 e 25, o empreendimento recebe programação repleta de diversão, incluindo os pets.

No sábado, 24, das 14h às 16h, o Dog Point, localizado no Piso Térreo, se transforma no ponto de encontro para os amantes de cães sem raça definida, os famosos vira-latas. O evento conta com o apoio da Petland, clínica da Dra. Ana Lucia Veterinária.

Já no domingo, 25, acontece o ja tradicional Encontro de Carros Antigos, onde os apaixonados por clássicos têm um encontro marcado, no estacionamento -1, das 08h às 14h. A parceria com a Classic Cars traz uma oportunidade única para admirar essas relíquias automobilísticas. Além disso, a entrada do estacionamento é gratuita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis destinados à Casa Ronald Mc Donald’s ABC.

No mesmo dia, a partir das 15h, o palco da Praça de Alimentação, no Piso 2, recebe a peça “Alice no País das Maravilhas”. A história da curiosa Alice, que segue um coelho branco e cai em um misterioso túnel, leva-a ao desconhecido País das Maravilhas. Lá, ela se depara com personagens estranhos como o Chapeleiro Maluco, a Lagarta Desatenta, o Gato Risonho e a Rainha de Copas, embarcando em uma série de aventuras.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André