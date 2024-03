Encontro de Artesãos acontece nesta terça (19/03) em Diadema

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), por meio do Departamento de Economia Solidária e Trabalho e da Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários (IPEPS) convida todos os artesãos de Diadema, estabelecidos em cooperativas ou não, a participarem de um café da manhã na próxima terça (19), às 10h, na Casa da Economia Solidária (R. Prof. Evandro Caiafa Esquivel, 127 – Centro).

O objetivo do encontro, além de marcar o Dia Mundial do Artesão, é também apresentar a essa comunidade um projeto de fortalecimento do artesanato feito em Diadema.

“Queremos que o Artesanato de Diadema tenha sua própria cara, sua própria identidade, para valorizar não só o trabalhador local, mas também a arte da cada um e, consequentemente, a própria cidade,” explicou Fernanda Zita, da Casa da Economia Solidária. “Venha tomar um café e conhecer este lindo projeto. Aproveite e traga uma amostra do seu trabalho para compartilhar seu conhecimento.”

A participação é aberta a todos os artesãos residentes no município.