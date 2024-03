Encontro com mais de 5 mil Mães Guardiãs encerra as celebrações do Mês da Mulher na Capital

A Prefeitura de São Paulo realiza nos dias 27 e 28 de março, no Memorial da América Latina o Encontro das Mães Guardiãs, ofertando para mais de 5 mil mulheres oportunidades de capacitação profissional, emprego, acesso a elevação de escolaridade, além de serviços multiprofissionais como saúde, terapêutico, lazer e cultura. As atividades, que finalizam as celebrações pelo Mês da Mulher, ocorrem no horário de atividades das beneficiárias do POT – Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo, integrando a grade de formação das participantes, que atuam em ações de busca ativa de alunos e nas hortas educacionais da rede municipal de ensino.

Durante o evento serão inseridas 557 novas beneficiárias no POT Mães Guardiãs. Iniciativa das secretarias municipais da Educação e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o programa é voltado à geração de renda e qualificação profissional do público feminino, em vulnerabilidade social. As mulheres pré-selecionadas, que já se inscreveram no Programa Mães Guardiãs, irão assinar o termo de compromisso e responsabilidade que permite a entrada no programa durante o evento no Memorial da América Latina. A lista de nomes pode ser verificada neste site. As convocadas também serão contatadas por SMS e email informados nas inscrições realizadas em anos anteriores. As convocadas devem seguir as orientações que constam na lista como horário e dia de comparecimento, além de levar documentos originais e cópia simples para efetivarem a comprovação das exigências do Programa Operação Trabalho.

Atividades

As beneficiárias contarão com mutirão de emprego com cerca de 10 empresas no local. São mais de 700 vagas como operadora de caixa, auxiliar de cozinha, operadora de loja, atividades na construção civil como azuleijista, rejuntadora, entre outras. “Incentivamos as participantes do POT a voltarem ao mercado de trabalho. O programa é um período transitório, de permanência por até dois anos, de capacitação e geração de renda com a finalidade de auxiliar as participantes na elevação da escolaridade e, também, na conquista do emprego. Este primeiro encontro é também uma celebração pela caminhada desta iniciativa pública que começou em plena crise pandêmica e se consolidou como uma ferramenta importante para ajudar as mulheres em vulnerabilidade social a manter suas famílias e despertarem para novos horizontes”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Já para o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, “as Mães Guardiãs desenvolvem um trabalho fundamental nas unidades educacionais para busca ativa, promoção da cultura de paz e apoio nos cuidados com as hortas pedagógicas. Esse encontro será um momento para integração, diálogo e abrir novas oportunidades na vida de cada uma dessas mulheres que são inspiração para os nossos estudantes, famílias e toda a comunidade escolar”.

O Memorial da América Latina ainda abrigará feira com empresas do segmento de ensino técnico e universitário, de vendas direta para geração de renda, orientação para iniciar um negócio, credenciamento para artesãs, entre outras maneiras de preparação para o mercado de trabalho. No local ainda serão disponibilizados atendimentos de beleza como maquiagem, tranças, esmaltação, massagem, testes para saúde como hepatite, HIV, triagem de saúde bucal, entre outros.

No auditório Simon Bolívar e foyer do Memorial da América Latina, nos dois dias, serão realizadas palestras simultâneas para as participantes do evento sobre empregabilidade, construção civil para mulheres, saúde e bem-estar, oportunidades de empreendedorismo, entre outras. No dia 28 de março, o palco principal receberá a CEO e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, e Carol Paiffer, presidente e diretora da área de Investimentos da Atom Participações, para falarem de empoderamento feminino e educação financeira, respectivamente. O evento será conduzido pela atriz Isabel Fillardis, com apresentação cultural da cantora Izzy Gordon.

POT Mães Guardiãs

Criado em 2021 para ajudar a cumprir os protocolos sanitários ainda no período pandêmico, o Mães Guardiãs, que integra o Programa Operação Trabalho (POT), realizado em parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ganhou tanta importância que se consolidou na Rede Municipal.

Depois que a pandemia arrefeceu, as mães passaram a atuar em um novo escopo de trabalho, tão importante quanto ao anterior, e se tornaram apoio às ações de combate à evasão escolar nas escolas municipais. Mais de 11 mil mulheres para passaram pelo programa, desde o início da iniciativa.

As Mães Guardiãs realizam, prioritariamente, ações voltadas para a proteção do direito à escolarização, como o apoio no acompanhamento da frequência escolar e as visitas domiciliares nos casos de frequência irregular.

Além disso, colaboram para a boa convivência escolar dos estudantes, para o fortalecimento da atuação familiar, para a defesa dos direitos humanos e para o auxílio no cumprimento dos protocolos sanitários para a saúde coletiva.

Estas mulheres podem, ainda, colaborar com a disseminação de uma cultura de paz e não violência, reportar a equipe pedagógica qualquer evento observado que viole a dignidade, segurança ou os direitos humanos fundamentais de bebês, crianças e adolescentes, além de ampliar a possibilidade de comunicação entre as unidades escolares e comunidades.

A rede também conta com as Mães Guardiãs da Alimentação Escolar, que trabalham na conscientização das crianças para criação de conexões com hábitos alimentares saudáveis, educação ambiental e também em ações de incentivo à Cultura de Paz.

As participantes do programa recebem bolsa-auxílio de R$ 1.482,60 para seis horas diárias de atividades, de segunda a sexta-feira.

Serviço

Encontro das Mães Guardiãs

Dias:

27 de março, das 13h às 17h

28 de março, das 9h às 13h

Local: Memorial da América Latina

Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda (Portão 13)

Lista de documentos que devem ser apresentados pelas pré-selecionadas para o POT Mães Guardiãs:

• RG original e cópia simples

• CPF original e cópia simples

• Carteira de trabalho e cópias das páginas que constam a foto e o último emprego

• Comprovante de residência

É OBRIGATÓRIO levar a cópia simples e os documentos originais.

Pré-requisitos para participar da seleção:

• Ter entre 18 e 59 anos;

• Residir na cidade de São Paulo

• Estar desempregada há mais de quatro meses e não estar recebendo benefícios como o seguro-desemprego;

• Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa da família;

• Estar com a situação cadastral do CPF regular junto à receita federal;