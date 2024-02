Enciclopédia Itaú Cultural disponibiliza plano de aula sobre museus, arte e memória

Encerrando o mês de fevereiro, na segunda-feira, dia 26, a Enciclopédia Itaú Cultural disponibiliza um novo plano de aula dentro do Espaço do Professor, plataforma dedicada à educadores dentro do site. Lá, encontram-se sequências didáticas que propõem conexões entre verbetes e oferecem, de modo orientado e dinâmico, possíveis abordagens para sala de aula aos mais variados temas sobre arte e cultura brasileira, e etapas do ensino.

Em Museus: arte e memória em exposição, o professor encontra um breve histórico dos museus de arte, desde os gabinetes de curiosidades do século XVI até a fundação dos primeiros museus modernos e contemporâneos no Brasil. Ao longo desse percurso, o educador poderá trabalhar em sala de aula reflexões sobre memória, patrimônio e diferentes condutas museais e artísticas no país. Como proposta prática, sugere-se a visita a um museu e, por fim, a audiodescrição de uma obra observada durante a visita. A proposta de desenvolvimento do plano, que tem as artes visuais como foco, é de cinco momentos ou cinco atividades.

SERVIÇO:

Caderno do Professor Museus: arte e memória em exposição

Dia 26 de fevereiro

Em https://enciclopedia.itaucultural.org.br/planos-de-aula