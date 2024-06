Enchentes causam uma morte e deixam dois desaparecidos na Suíça

Uma pessoa foi encontrada morta por serviços de emergência e ao menos duas estão desaparecidas neste domingo (23) após enchentes e deslizamentos de terras no sul da Suíça, segundo a polícia local.

As buscas estão sendo feitas por cerca de 200 pessoas. Estão sendo utilizados drones, helicópteros e cães de resgate.

A região foi atingida na sexta-feira (21) por chuvas pesadas que causaram alagamentos no vale Misox, no Cantão dos Grisões.

No período de uma hora na sexta, choveu aproximadamente 124 mm no vale. Diversos rios transbordaram e cobriram estradas, campos e vilas com destroços, terra e madeira.

Ao menos três casas foram soterradas na região. O corpo da pessoa morta foi encontrado em um rio, de acordo com o chefe de polícia William Kloter.