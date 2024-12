Encerramento da Virada Inclusiva 2024 da SEDPcD tem programação imperdível neste domingo

a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza o encerramento da 14ª edição da Virada Inclusiva no Palacete Franco de Mello, na Avenida Paulista, 1919, das 9h10 às 16h30. Com o tema “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”, a iniciativa mobilizou cerca de 90 municípios beneficiando as mais de 3 milhões de pessoas com deficiência em todo o estado, promovendo acessibilidade, diversidade e inclusão por meio de atividades culturais, esportivas e educativas.

O encerramento conta com programação mais que especial para o público aproveitar apresentações artísticas e musicais, participar das ações de cidadania e muito mais. Confira os destaques da programação abaixo.

Além das apresentações, o evento oferece serviços e atividades para o público, como pequenos reparos em cadeiras de rodas e bengalas; unidades móveis do Procon-SP e da Defensoria Pública de São Paulo para atendimento aos cidadãos para sanar dúvidas sobre os direitos da pessoa com deficiência; ações educativas do DETRAN/SP; passeios com bikes adaptadas, da Dream Bike; entre outras orientações sobre programas e projetos da SEDPcD.

“Esta edição da Virada Inclusiva reafirma nosso compromisso com uma sociedade mais acessível e acolhedora. As atividades e serviços oferecidos simbolizam o esforço coletivo para superar barreiras e promover a inclusão plena. Estamos encerrando a 14ª edição com a certeza de que juntos podemos protagonizar mudanças na vida das pessoas com deficiência em todo o estado.”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Serviço:

Encerramento da Virada Inclusiva 2024

Data: 08/12 (domingo)

Horário: das 9h10 às 16h30

Local: Palacete Franco de Melo

Endereço: Avenida Paulista, 1919

Programação do encerramento da Virada Inclusiva 2024:

9h10 – Abertura com o DJ Lorran Ciriaco

9h40 – Apresentação da Batucada do Nasce

10h40 – Cerimônia oficial de abertura do evento

11h10 – Show do cantor Henrique Vitorino

11h50 – DJ Lorran Ciriaco

12h20 – Apresentação do cantor Franco Rossignolli

13h00 – DJ Lorran Ciriaco

13h30 – Show do cantor Cauê Procópio

14h10 – DJ Lorran Ciriaco

14h40 – Apresentação do Grupo Só Vendo pra Crer

15h40 – Encerramento musical com DJ Lorran Ciriaco

16h30 – Encerramento do evento