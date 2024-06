Encerramento da Semana Mundial do Brincar reunirá escolas no Parque Pousada dos Jesuítas em Diadema

Depois de uma semana inteira de muita brincadeira, é hora de… brincar mais! O encerramento da Semana Mundial do Brincar, que ocorreu entre 25 de maio e 2 de junho, vai reunir 30 escolas de Educação Infantil no Parque Pousada dos Jesuítas, no Centro de Diadema, no próximo domingo (9/6) das 9h às 14h. Brincadeiras como amarelinha, corre-cutia, escorregador de papelão, barquinhos de papel, bolinha de sabão, queimada e brincadeiras de roda, entre outras, prometem garantir um domingo de muita diversão para crianças, professores e familiares dos estudantes da rede municipal e conveniada. “O evento será aberto ao público, que poderá levar seus filhos para participar e se divertir”, afirma Mayara Portela, coordenadora pedagógica das creches conveniadas da Secretaria de Educação.

A Semana Mundial do Brincar (https://portal.diadema.sp.gov.br/escolas-de-diadema-participam-da-semana-mundial-do-brincar/) é uma ação promovida todos os anos pela Aliança pela Infância, e mobilizou 79 escolas e cerca de 15 mil estudantes de Educação Infantil de Diadema. Entre 25 de maio e 2 de junho, sob o tema “Vem pra Roda – No Ritmo do Brincar”, a ação este ano estimulou atividades como cirandas, brincadeiras de roda, danças circulares e manifestações populares que se utilizam da formação da roda ou círculo, levando em consideração as brincadeiras que fazem parte da cultura de cada território. A campanha visa sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar nessa fase da vida, e a proposta é que qualquer pessoa ou organização possa criar e colocar em prática atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores, em praças e parques públicos, escolas, centros culturais, teatros municipais e universidades públicas, entre outros.

Durante o evento no próximo domingo será realizado, também, um ato simbólico de assinatura pelo prefeito Filippi do “Decreto da Semana Municipal do Brincar – Diadema”, um documento que vai garantir a realização da Semana Mundial do Brincar anualmente, e que todas as crianças possam desfrutar dessa semana de brincadeiras nas escolas. “No domingo, o objetivo principal é que os adultos se sensibilizem e entendam que brincar é essencial para as crianças, porque é uma forma de linguagem, elas se expressam por meio das brincadeiras e é importante garantir a elas esse direito”, conclui Mayara.

Serviço



Encerramento da Semana Mundial do Brincar

Data: 9/06 – domingo

Horário: 9h às 14h

Local: Parque Pousada dos Jesuítas – Rua Profª Vitalina Caiafa Esquível s/nº – Centro – Diadema