Encerramento da exposição de Suanê é adiado e mesa-redonda será realizada no MAC USP

A exposição O Pernambuco Cósmico de Suanê, em cartaz no terceiro andar do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC USP – desde o dia 20 de abril, tem o seu encerramento adiado e estará disponível gratuitamente ao público, até o último domingo do mês de julho, 28.

Ao total, 62 obras da artista plástica pernambucana Lúcia de Barros Carvalho (1922- 2020), também conhecida como Suanê, fazem uma retrospectiva na produção artística da pintora. Inédita, a mostra conta financiamento do Programas Unidades de Fomento à Cultura (PROAC-SP), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.

Conhecida por trazer em seu trabalho o regionalismo e as raízes pernambucanas que moldaram seu estilo único, na exposição o público pode conferir obras importantes da artista, que evidenciam a incorporação de elementos de várias proposições estéticas, em diferentes momentos de sua carreira.

Arte moderna e arte popular nos anos 1940

Para encerrar a exposição O Pernambuco Cósmico de Suanê será realizada a mesa-redonda “Arte moderna e arte popular nos anos 1940”, na terça-feira, 23 de julho, no auditório do MAC USP, às 19h. O foco da conversa é abordar questões importantes para o contexto inicial da carreira da artista durante a década de 40.

A mesa contará com participação de Tálisson Melo (IEB/USP), curador da exposição; pesquisadores convidados Amanda Tavares (UERJ), e Marcos Magalhães Rosa (Unicamp); mediação de Fernanda Pitta (MAC/USP). A ocasião também marca o lançamento do catálogo da exposição, com distribuição gratuita para o público presente.

SERVIÇO:

O Pernambuco Cósmico de Suanê

A partir de 20 de abril (Sábado) a 28 de julho (Domingo)

Em MAC USP – Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 | Ibirapuera | São Paulo – SP

De Terça-Feira a Domingo, das 10h às 21h.

Instagram: @projetosuane

Gratuito

Mesa-redonda “Arte moderna e arte popular nos anos 1940”

Terça-feira, 23 de julho, às 19h

No auditório do MAC USP – (capacidade 40 pessoas)

Sujeito a lotação

Gratuito