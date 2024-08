Encerramento da caminhada musical tem concerto da Orquestra de Câmara ALMAI

A Caminhada Musical para a Terceira Idade acontece neste domingo, dia 25 de agosto, a partir das 9 horas, no Parque da Independência e Museu do Ipiranga. E para encerrar a primeira temporada, um concerto especial: a Orquestra de Câmara ALMAI, da Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo, toca no Auditório do Museu do Ipiranga, às 16h, sob regência do maestro Flávio Lago e solo do violinista Alessandro Oliveira.

“O nosso concerto vai ter uma temática da natureza, a gente começa com uma obra de Anselmo Mancini que chama ‘A Primavera Traz a Vida e Nós, Outonos, Levamos as Flores’. É uma suíte, na verdade, que dialoga diretamente também com as (Quatro) Estações, de (Antonio) Vivaldi, que também nós vamos fazer logo em seguida, que eu acho que além de ser muito bonito musicalmente é muito rico em sonoridades diferentes e explora muito bem a orquestra de câmara, no caso a orquestra de cordas, né? Mas, dialoga muito bem com o projeto em si da Caminhada Musical, que é você estar atento ao mundo ao redor de você, nada melhor do que você usar a música como um espelho do mundo ao seu redor. É um dos nossos objetivos com esse repertório”, explica o maestro Flávio Lago.

Esta apresentação fora do circuito de caminhada é grátis, mas é a única da programação que precisa retirar o ingresso duas horas antes do espetáculo na bilheteria. A lotação está sujeita à capacidade do auditório: 200 lugares.

A edição de inverno da Caminhada Musical Independência encerra a temporada 2023/2024. Depois de estrear no Parque do Povo (Edição Primavera – 22/10/23), passou por Guarulhos (Edição Verão – 17/3/24), e Campinas (Edição Outono – 16/6/24), cidades onde lotou os concertos e roteiros pelos parques. O projeto é uma criação original de Giane Martins, e realização da ArteMatriz Soluções Culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução – Governo Federal. Tem como patrocinadores: Atacadão e Yelum Seguradora. E apoio de Blue Cycle, Museu do Ipiranga-USP, Prefeitura de São Paulo – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

“Por 15 anos, fui oboísta profissional, uma experiência que moldou minha percepção do mundo e das pessoas ao meu redor. A música, para mim, é muito mais do que uma forma de arte; é uma linguagem universal que tem o poder de conectar, curar e inspirar.

Como oboísta, aprendi a disciplina, a paciência e a dedicação necessárias para dominar um instrumento tão complexo. A música me ensinou a ouvir com atenção, a colaborar com outros músicos e a buscar constantemente a excelência”, afirma Giane Martins.

Serviço:

Caminhada Musical para a Terceira Idade

Domingo, 25/8, a partir das 9h.

Todos os concertos são gratuitos e abertos ao público.

Para o concerto da Orquestra de Câmara ALMAI retirar ingresso a partir das 14h na bilheteria do Auditório do Museu do Ipiranga.

PROGRAMAÇÃO CAMINHADA MUSICAL

Só chegar:

9h00

Auditório do Museu do Ipiranga

Quinteto Aquarela

9h30

Antiga Administração

Trio Monalisas

10h00

Praça da Mãe

Choronas

10h30

O Pensador

A Magnífica Orchestra

Retirar ingressos na bilheteria a partir das 14h:

16h

Auditório do Museu do Ipiranga

Orquestra de Câmara ALMAI