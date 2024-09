Encerramento da 2ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires é celebrado com sucesso

Ribeirão Pires, conhecida pelo Festival do Chocolate, encerrou neste domingo (29), a 2a edição de mais uma festa gastronômica inserida no calendário de eventos da cidade: a Festa Italiana Solidária.

O evento reuniu moradores e visitantes em busca de uma experiência autêntica na gastronomia e nas tradições italianas. Conforme os organizadores, cerca de 23 mil pessoas passaram pela festa, que começou no dia 21 de setembro, com objetivo promover entretenimento e arrecadar recursos e alimentos para 17 instituições sociais locais, que participaram ativamente da organização.

Durante os quatro dias de festa, os visitantes puderam desfrutar de uma vasta gama de pratos típicos italianos. As mesas da Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, estavam repletas de delícias como massas, polentas, nhoques, risotos, entre outras delícias.

Além da gastronomia, a festa contou com uma programação cultural rica e diversificada. O cantor Fred Rovella, encantou o público com sua performance cheia de carisma, trazendo clássicos da música italiana e momentos interativos que colocaram o público para cantar e dançar. Apresentações musicais como o músico Robson Miguel, atrações da Escola Municipal de Música de Ribeirão Pires (EMARP) e desfiles do Carnevale Di Venezia, da empresa MTR Topura animaram o público.

Carolina Mizukami, biomédica, aproveitou que a festa além de ser solidária, era pet friendly e compareceu com suas filhas de quatro patas: Hoschai e Haru, acompanhadas de sua avó e mãe. “O evento está super aconchegante, e fico feliz porque posso passear com elas. Antigamente, eu ficava em casa com minhas cachorras, agora temos opções de eventos para reunir toda a família de verdade”, ressaltou a moradora da Santa Luzia, em Ribeirão Pires.

Impacto na Comunidade – A Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires não apenas celebrou a herança cultural, mas também tem um impacto significativo na economia local, com o estímulo do turismo local e toda renda arrecadada será revertida para essas instituições, que desempenham um papel fundamental no suporte a diversas causas sociais em Ribeirão Pires. “Aqui na nossa cidade, todos se beneficiam com as festividades e neste ano, aprimoramos a organização e o público de Ribeirão Pires e região prestigiou efetivamente a festa.

“Na primeira edição, estávamos com medo de participar, mas deu super certo. Pelo segundo ano, o evento foi maravilhoso, batemos recorde de vendas e com energia lá em cima”, contou Nice Miranda, Coordenadora de Festa da Igreja Matriz de São José, responsável pelo chalé da Fogazza.