Encenações e caça aos ovos: veja dicas para curtir o feriado prolongado de Páscoa

O feriado prolongado de Páscoa está cheio de atividades culturais para quem estiver na capital paulista e no interior. Em São Paulo, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta o espetáculo A Páscoa da Vida, no domingo, às 11h. A peça revela os segredos guardados dentro dos ovos de chocolate e tem entrada gratuita.

No Museu de Arte Sacra, no sábado, haverá duas sessões da apresentação “Memento Mori”. Além da visitação da obra “Cristo Morto”. Ainda durante todo o feriado, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo realiza várias apresentações na Sala São Paulo, incluindo um concerto digital disponível no canal da Osesp no YouTube.

No interior, em São José dos Campos, acontece o Auto de Páscoa, maior espetáculo indoor da América Latina. A edição deste ano completa 20 anos e celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A entrada no evento é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento. As encenações ocorrem até o domingo.

Em Caraguatatuba, ocorre a maior encenação da Paixão de Cristo ao ar livre do Litoral Norte paulista, além de ser a segunda maior do Estado. A apresentação ocorre às 20h, na Praça de Eventos do Porto Novo, na sexta-feira (29). A entrada é gratuita.

Em Holambra, moradores e turistas poderão aproveitar a exposição sacra e outras atividades, especialmente as voltadas ao público infantil, no Parque Cidade das Crianças, como peça de teatro e a caça aos ovos de chocolate. A busca pelos ovinhos de chocolate também acontece em Lindoia, onde mais de seis mini ovos serão distribuídos e escondidos na Praça Getúlio Vargas, no sábado, das 16 às 18 horas.