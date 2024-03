Encenação da Paixão de Cristo do Santuário Senhor do Bonfim retrata caminhada das mulheres de Jerusalém

A tradicional encenação da Paixão de Cristo do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, neste ano de 2024 traz como tema: “Filhas de Jerusalém, não chores por Mim” que é uma expressão profundamente simbólica e carregada de significado, originária dos relatos bíblicos que descrevem os eventos que antecederam a crucificação de Jesus Cristo. Esta passagem específica é encontrada nos Evangelhos, mais precisamente em Lucas 23:28.

“Na Paixão de Cristo 2024 vamos retratar a caminhada dessas mulheres desde o nascimento de Jesus até o encontro delas com Cristo em sua caminhada para o calvário. Neste encontro, Jesus, ao dizer “não chores por Mim”, estava indicando que sua morte iminente não deveria ser vista apenas como um evento trágico, mas como parte de um plano maior de redenção e salvação”, disse Vado Cristofali, diretor do espetáculo. “Jesus estava convidando as pessoas a olharem além do sofrimento imediato, reconhecendo que sua missão tinha um propósito divino que ia além do entendimento humano naquele momento”, complementa.

O evento que reúne milhares de pessoas da Região do ABC todo ano, tem a participação entre elenco e equipes técnicas de aproximadamente 200 pessoas.

O espetáculo acontece nesta Sexta-Feira Santa, às 19h30, no Estacionamento do Santuário, Rua Oratório, 1458 – Parque das Nações – Santo André. A entrada é gratuita e pedimos, para quem puder, a doação de 1 kg de alimento não perecível.