EMTU terá ação de prevenção e segurança no trânsito no Terminal Metropolitano Diadema

A EMTU, em parceria com o SEST Senat – Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, realizará nesta terça-feira (25), no Terminal Metropolitano Diadema, ação que tem como principal objetivo mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de lutar por um trânsito mais pacífico e seguro por meio de atividades educativas.

A ação contará com agentes do SEST Senat interagindo com passageiros e motoristas no terminal, onde passarão orientações de condutas seguras e respeito ao pedestre, o ator mais vulnerável entre os envolvidos no trânsito. Está prevista também a distribuição de materiais alusivos ao tema.

O Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes realiza mobilizações socioeducativas itinerantes, conscientizando motoristas sobre riscos de acidentes, a fim de divulgar informações que possam colaborar para um trânsito mais seguro, elevar a qualidade de vida aos profissionais e divulgar os serviços oferecidos pelo SEST SENAT (cursos, nutrição, fisioterapia, odontologia, psicologia, esporte/lazer).

SEST Senat

Com mais de 150 unidades, o SEST Senat tem o objetivo de transformar a realidade dos trabalhadores do transporte e de seus dependentes, contribuindo para elevar a competitividade dos transportadores por meio da educação profissional e da promoção da saúde e da qualidade de vida.

Evento – Prevenção e Educação no Trânsito

Data: 25 de fevereiro

Horários: 10h às 14h

Local e endereço: Terminal Metropolitano Diadema (Av. Conceição – SP)