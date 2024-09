EMTU tem frota modernizada com novos ônibus para linhas de Osasco e Santana de Parnaíba

A frota de três linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) foi reforçada neste mês com a inclusão de 15 novos ônibus 0km para atendimento de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

Os veículos começaram a circular nas linhas 386, 462, 324, operadas pela empresa Urubupungá, do Consórcio Anhanguera. A renovação da frota vai beneficiar cerca de 33 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços. Os veículos adquiridos possuem motor Euro 6, tecnologia mais moderna e limpa do mercado a diesel, com menor emissão de poluentes.

Os ônibus são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis.

Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 502 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro de 2023.

Confira abaixo as linhas beneficiadas com os novos veículos:

386 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza)/ São Paulo (Pinheiros)

462 – Santana de Parnaíba (Cidade São Pedro)/ Osasco (Centro)

324 – Santana de Parnaíba (Colinas da Anhanguera)/ Barueri (Parque Imperial)