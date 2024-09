EMTU reforça frota com novos ônibus 0km em linhas que atendem Mairiporã e Franco da Rocha

Sete novos ônibus 0km começaram a operar em três linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) e operadas pela Empresa Mairiporã (Consórcio Internorte) que atendem Mairiporã, Franco da Rocha e São Paulo.

A renovação da frota vai beneficiar cerca de 3,4 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços. Os veículos adquiridos pela Empresa de Transportes Mairiporã possuem motor Euro 6, tecnologia mais moderna e limpa do mercado a diesel, com menor emissão de poluentes.

Os ônibus, chassi Volkswagen e carroceria Marcopolo Torino, são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e câmeras de segurança interna.

Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 482 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro de 2023.

Confira abaixo as linhas beneficiadas com os novos veículos:

049 – Mairiporã (Terminal Rodoviário Cidade Bonita Siguemi Aiacyda)/

Franco da Rocha (Centro)

281 – Mairiporã (Terminal Rodoviário Cidade Bonita Siguemi Aiacyda)/

São Paulo (Pedra Branca)

822 – Mairiporã (Terminal Rodoviário Cidade Bonita Siguemi Aiacyda)/

São Paulo (Metrô Parada Inglesa)