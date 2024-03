EMTU promove ações de saúde, cidadania e bem-estar feminino

Os terminais metropolitanos gerenciados pela EMTU na Grande São Paulo vão celebrar o mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, com diversos eventos ligados ao universo feminino.

Na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Terminal Metropolitano Jabaquara será palco de rodas de conversas com mulheres, abordando os tipos de violência, orientações sobre a importância de pedir ajuda, além de encaminhamento psicológico e jurídico. Trata-se de uma ação conjunta da EMTU com a Organização Bem Querer Mulher e está programada para acontecer das 10h às 13h. Às 11h haverá apresentação da Afromix, grupo de 30 mulheres que irão apresentar danças.

Nos dias 7, (Terminal Metropolitano Carapicuíba), 12 (Terminal Santo André), 14 (Terminal São Mateus), 15 (Terminal Jabaquara), 22 (Terminal Diadema), 25 (Terminal Cecap) e 26 de março (Terminal Bortolosso), das 9h às 13h, as passageiras poderão participar de atividades de conscientização sobre câncer de colo de útero, em parceria com a Proz Educação e Escola Grau Técnico Guarulhos em alusão ao Março Lilás, mês da conscientização e prevenção da doença. Alunos e professor vão distribuir folhetos informativos e também haverá testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial.

A saúde emocional das mulheres será tema de esquetes teatrais e diálogos com psicólogas no Terminal Santo André, na próxima segunda-feira (11), das 10h às 13h. A ação, em parceria com o Instituto Nepsar, busca promover a reflexão das passageiras sobre emoções e os inúmeros papéis que a mulher desempenha. Serão ofertadas estrelas com frases motivacionais e os passageiros serão convidados a escreverem em post-it uma mensagem positiva, de apoio, força e motivação. Já a Viva Melhor ONG vai esclarecer dúvidas sobre autoexame e prevenção do câncer de mama.

Endereços dos terminais metropolitanos:

Jabaquara: Rua Nelson Fernandes, s/n, Jabaquara – SP

São Mateus: Avenida Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo – SP

Santo André: Rua Visconde de Taunay, s/n, Centro – Santo André – SP

Luiz Bortolosso: Praça dos Emancipadores – Quitaúna, Osasco – SP,

Carapicuíba: Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53 – Carapicuíba – SP

Diadema: Av. Conceição, s/n – Diadema – SP

Cecap: Avenida Pres. Tancredo de Almeida Neves, 2903 – Guarulhos – SP