EMTU inicia ações em apoio ao Novembro Azul nos terminais metropolitanos

A EMTU deu início nos terminais metropolitanos, nesta terça-feira (5/11), à programação de ações de saúde em apoio ao Novembro Azul, mês de atenção e combate ao câncer de próstata.

Ao longo do mês, serão realizados cinco eventos gratuitos para os passageiros dos terminais, em parceria com a Proz Educação, o Instituto NEPSAR e a Escola Grau Técnico. As ações acontecem no Terminal São Mateus (5/11), Terminal Santo André (11/11), Terminal Santo André Leste (19/11), Terminal Taboão – em Guarulhos– (23/11) e Terminal Carapicuíba (27/11).

Entre as atividades previstas estão a realização de testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial, distribuição de folhetos sobre câncer de próstata, orientação de psicólogos sobre o cuidado com a saúde mental e física, além de esquetes psicodramáticas reforçando a importância do diagnóstico precoce e de buscar tratamento.

A campanha do Novembro Azul é referente ao combate do câncer de próstata, que é muito comum em homens e totaliza mais de 28% dos casos de tumores malignos em pessoas do sexo masculino. Além do exame de toque retal, que permite ao médico identificar alterações nas glândulas, é importante ficar atento aos sintomas comuns do câncer de próstata, como dores ósseas, dores ao urinar e sangue presente na urina.

Proz Educação – Nasceu a partir da união de duas escolas formadoras de profissionais de saúde, a ESSA (SP) e a Enferminas (MG). Fundadas há mais de 10 anos, as duas instituições, juntas, já formaram mais de 22 mil estudantes.

Instituto NEPSAR – É uma empresa privada que forma profissionais com nível de formação livre e pós-graduação (Lato-Sensu) em sociopsicodrama.

Escola Grau Técnico – Presente em todas as regiões do Brasil, o Grau Técnico é a maior rede privada de Ensino Técnico no Brasil, com mais de 30 cursos e 100 mil alunos matriculados.

Evento – Novembro Azul

Data e horário: 5 de novembro, das 9h às 13h

Local e endereço: Terminal São Mateus (Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz, São Paulo – SP)

Data e horário: 11 de novembro, das 9h às 13h

Local e endereço: Terminal Santo André (Rua Visconde de Taunay, s/n, Santo André)

Data e horário: 19 de novembro, das 10h às 13h

Local e endereço: Terminal Santo André Leste (Rua Itambé, s/n, Santo André)

Data e horário: 22 de novembro, das 10h às 14h

Local e endereço: Terminal Taboão (Av. Natalia Zarif, S/N.º Taboão – Guarulhos/SP)

Data e horário: 27 de novembro, das 10h às 14h

Local e endereço: Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53, Carapicuíba)