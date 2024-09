EMTU entrega miniônibus para fã de dois anos apaixonado por coletivos

Nesta sexta-feira (06), o Terminal Metropolitano São Mateus da EMTU recebeu o evento Expominis, que conta com a exposição de diversas miniaturas de ônibus e tem como objetivo levar aos passageiros um pouco da história do transporte público. Durante a ação, a EMTU preparou uma surpresa para um minifã de coletivos de dois anos e o presenteou com uma miniatura de ônibus metropolitano.

O evento é uma parceria entre a EMTU e o Grupo de Aliança de Artesãos e colecionadores de miniaturas. Para os apaixonados, cada miniatura representa um capítulo da história, desde os veículos icônicos do passado até os mais recentes e tecnológicos. A exposição busca manter vivos os valores do transporte e trazer de volta momentos significativos.

Recentemente a EMTU teve a oportunidade de conhecer a história do Arthur, de 2 anos, um pequeno apaixonado por ônibus. A mãe, Rosângela, contou que sempre leva o filho aos turnos do marido, que é motorista da linha 438 na Viação Caieiras. Com isso, Rosângela diz que Arthur está sempre em contato com os coletivos, senta no banco do motorista e, por conta do trabalho do pai, até chama os veículos de “pai” ou “ônus pai” (ônibus do papai).

Ela conta que, no Dia do Motorista (25/07), quando os colaboradores receberam suas miniaturas de ônibus como prêmio pelo destaque que obtiveram no trabalho, o filho acabou vendo um deles indo embora e logo ficou vidrado no presente. “Um dos condutores mostrou para meu filho o mini ônibus e ele prontamente ficou fascinado, logo começou a chorar por não ter sua própria miniatura. Ele chegou a ficar, literalmente, com febre por conta da situação, então procurei a EMTU para me informar sobre como poderia adquirir uma para presentear meu filho”, lembra Rosângela. Neste dia 6 de setembro, a EMTU levou Arthur para conhecer a exposição e presenteá-lo com a miniatura, para que este momento seja eternizado e a paixão pelos ônibus possa acompanhá-lo pelo resto da vida.

Ao final do evento, Rosângela agradeceu à EMTU pela atenção com o filho dela, além de dizer que o Arthur adorou a ação. “Nos trataram muito bem. O Arthur amou, queria ficar andando para todo canto. Quis olhar todos os ônibus e caminhões da exposição e na hora de ir embora foi chorando porque queria ficar mais.”