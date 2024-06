EMTU encerra campanha de doação de sangue com eventos em Diadema e Osasco

A EMTU, em parceria com o Instituto Proz Educação, promove nesta quarta-feira (26) no Terminal Metropolitano Diadema e na quinta-feira (27) no Terminal Luiz Bortolosso, em Osasco, duas ações para encerrar a programação do Junho Vermelho. Os eventos, que informam e orientam sobre a importância de doar sangue, terão distribuição de folhetos, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, disponíveis aos passageiros que desejarem investir em saúde preventiva.

Neste mês, a EMTU e o Instituto Proz já promoveram ações relacionadas ao Junho Vermelho nos terminais Jabaquara (07), São Mateus (11), Santo André (20) e Carapicuíba (24).

O que é preciso para ser doador?

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 51 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Não ter feito tatuagem nos últimos seis meses

Junho Vermelho – Em 2015, o Ministério da Saúde criou a campanha Junho Vermelho para homenagear as pessoas que voluntariamente dedicam seu tempo para doar sangue e também incentivar a ação, fortalecendo a campanha e buscando novos doadores. O Ministério destaca que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.