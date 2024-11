EMTU embarca no clima natalino com ônibus iluminados e Papai Noel em terminal metropolitano

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) inicia nesta semana a operação de diversas linhas intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo com ônibus iluminados para celebrar as festas de fim de ano. Os veículos vão iluminar as viagens e as ruas para que passageiros de diferentes regiões possam embarcar no clima natalino, tirar fotos e passear com a família.

No Terminal Metropolitano Vila Yara da EMTU, em Osasco, o Consórcio Anhanguera preparou uma programação especial com a presença do Papai Noel e um cenário todo temático para os passageiros tirarem fotos. A ação, iniciada no dia 24/11, é gratuita e aberta ao público, que poderá encontrar o Papai Noel nos dias 29 e 30/11 (das 8h às 10h) e nos dias 2/12, 9/12, 16/12 (das 16h às 18h) e 23/12 (das 16h às 20h).

A Viação Pirajuçara, do Consórcio Intervias, decorou um ônibus com tema natalino e com luzes LED que acendem durante as viagens noturnas. O veículo fará um rodízio entre as linhas metropolitanas de 2/12 até 1/01, das 5h às 13h e das 16h às 0h, para que milhares de passageiros de diversas regiões possam encontrá-lo. O ônibus iluminado circulará em 16 linhas da empresa que atendem Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco e São Paulo (Itaim Bibi, Metrô Butantã, Metrô Vila Sônia, Metrô Campo Limpo). Algumas viagens contarão com motoristas caracterizados de Papai Noel ou Mamãe Noel, para proporcionar aos usuários uma viagem ainda mais encantada.

Para Paulo Reis, gerente de Marketing da EMTU, a decoração dos veículos torna as viagens mais especiais e criam um clima natalino para passageiros, além de pedestres e motoristas que circulam pelas vias das cidades. “Os ônibus iluminados levam um brilho especial por onde passam e ajudam a espalhar bons sentimentos e emoções. Com os veículos natalinos circulando em diversas regiões buscamos despertar sentimentos de esperança e encanto para todos”, destaca.

A linha 870, operada pela Viação Osasco, que liga o Terminal Metropolitano de Cotia ao Terminal Vila Yara, em Osasco, já está desde quarta-feira (28) iluminando as vias por onde passa no itinerário.

Os passageiros de Cotia, Santana de Parnaíba, Itapevi e Jandira também podem encontrar ônibus iluminado pelas ruas das cidades. A empresa operadora BB Transporte e Turismo, do Consórcio Anhanguera, iniciará nesta semana a operação de um veículo natalino nas linhas 468, 313 e 346.

A ATT-Alto Tietê Transportes (Consórcio Unileste) adesivou um veículo com motivos natalinos para operar nas linhas que atendem municípios da Região do Alto Tietê.

Na Região do ABC, a NextMobilidade está nos preparativos para que a operação de quatro ônibus iluminados inicie em breve, atendendo diversos municípios da região e o Corredor ABD.

O VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) da Baixada Santista e diversas linhas da Região Metropolitana de Sorocaba também estão iluminados neste fim de ano, decorando as vias por onde passam.

Os passageiros podem consultar as programações das viagens das linhas metropolitanas, itinerários e acompanhar a localização dos veículos em tempo real pelo aplicativo EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.