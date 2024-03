EMTU aumenta 36 viagens em linhas da Região Metropolitana de São Paulo

A partir de segunda-feira (11/03), a EMTU ampliará o atendimento de seis linhas metropolitanas que circulam em Barueri, Embu das Artes, Itapevi, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá e Poá.

Os serviços, operados pelas concessionárias Anhanguera e Unileste, terão acréscimo nos dias úteis de 36 viagens no total, beneficiando cerca de 15 mil passageiros que utilizam as linhas diariamente.

A reprogramação foi realizada com base nos monitoramentos diários feitos pelos setores de planejamento e fiscalização da EMTU, e nas informações obtidas pelo Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.

Os passageiros podem consultar os novos horários das linhas a partir de segunda-feira (11/03) pelo site ou aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

Confira as linhas que terão reforço nas viagens:

405 – Suzano (Centro)/ Itaquaquecetuba (Rancho Grande)

439 – Barueri (Alphaville)/ São Paulo (Pirituba)

489 – Itapevi (Cidade da Saúde)/ Embu das Artes (Centro)

815 – Itapevi (Cidade da Saúde)/ Embu das Artes (Centro)

480 – Arujá (Parque Rodrigo Barreto)/ Poá (Estação CPTM Poá)

836 – Suzano (Jardim Boa Vista)/ Itaquaquecetuba ( Estação CPTM Aracaré)



