EMTU arrecada 520 brinquedos com a Campanha Natal Solidário

Buscando proporcionar um fim de ano com mais alegria e esperança às crianças que mais precisam, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) realizou a campanha Natal Solidário 2024 para arrecadar brinquedos novos ou em bom estado.

Mais de 520 brinquedos foram coletados dos passageiros, funcionários e população em geral, no período de 18/11 a 15/12, por meio da iniciativa, que teve o apoio do Instituto Gabi. Os itens arrecadados serão presenteados no Natal, dia 25/12, às crianças carentes e em vulnerabilidade social da comunidade Souza Dantas e Rua Cinco, na zona sul de São Paulo. Na ocasião, será realizada uma festa natalina para as famílias com diversas atrações.

Vinte grandes caixas de doação identificadas com o cartaz da campanha foram distribuídas nos terminais metropolitanos da EMTU Carapicuíba, Cotia, Luiz Bortolosso (Osasco), Jabaquara, São Mateus, Diadema, Piraporinha, São Bernardo, Santo André Oeste, Santo André Leste, Ferrazópolis, Parada Vila Sônia, CAPEs São Paulo, além das unidades regionais da EMTU.

“Agradecemos, em nome da EMTU, essa grande corrente de solidariedade que envolveu tantos passageiros e funcionários para que o Natal de centenas de crianças e famílias seja mais especial e alegre”, comemora Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional da EMTU. “Um simples gesto de doação vai espalhar encanto e muitos sorrisos para quem mais precisa neste Natal”.

A EMTU, por meio da Gerência de Marketing Institucional, promoveu também junto aos seus colaboradores uma campanha interna para arrecadar sacolinhas de presentes de Natal para doação ao orfanato Mãos Pequenas, doando kits com roupas, calçados, itens de higiene, brinquedos e doces .