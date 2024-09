EMTU amplia atendimento da linha 809, em Santana de Parnaíba

A EMTU ampliou itinerário da linha 809 (Barueri/Santana de Parnaíba), que passou a atender desde a última quarta-feira (4) ao bairro Cristal Park, em Santana de Parnaíba, beneficiando cerca de 3.500 pessoas por mês.

O itinerário da linha passa agora pelas seguintes vias: Rua Jerônimo Gonçalves, Rua Manoel Requeixo, Rua Martins Rodrigues, Rua Jerônimo Gonçalves, Rua Miguel Gonçalves, Rua Domingos Barbosa e Estrada Francisco Batista Alves.

Os moradores do bairro Cristal Park se beneficiarão, ainda, da integração com desconto através do cartão TOP, com as linhas: 246 Santana de Parnaíba (Jardim São Luis) / Osasco (Vila Yara) e 247 Barueri (Aldeia da Serra) – Cotia (Terminal Metropolitano), via Jandira e Itapevi.

A tarifa de integração da linha 809 com as linhas 246 e 247 é de R$ 9, possibilitando um desconto de até R$ 4,50 nas viagens.

Os passageiros podem consultar mais detalhes das linhas e programação horária pelo site www.emtu.sp.gov.br ou pelo App EMTU Oficial, onde também é possível acompanhar os ônibus em tempo real.