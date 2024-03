EMTU abre 26 vagas de estágio em sete cidades de SP

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – Ciee, abriu processo seletivo público para preenchimento de 26 vagas de estágio em sete municípios do estado de São Paulo.

O edital de abertura (nº 01/2024) está disponível para consulta e download no Portal do Ciee (clique aqui para acessar). As inscrições e prova on-line podem ser feitas no período de 11 de março até as 12h do dia 9 de abril através do mesmo link (clique aqui).

São 6 vagas em São Paulo, 15 em São Bernardo do Campo, 1 em Campinas, 2 em Santos ou São Vicente, 1 em São José dos Campos e 1 em Sorocaba, com bolsa-auxílio mensal aproximada de R$ 1.927 (valor com base em 120 horas efetivamente estagiadas no mês) e auxílio-transporte de R$ 150 mensais.

Para as oportunidades, a EMTU busca estudantes do ensino superior que estejam matriculados nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Sistemas de Informação, Tecnologia em Sistemas Automotivos, Tecnologia em Mecânica Automobilística, Tecnologia em Transportes Terrestres e correlatos.

Abaixo, mais informações sobre as vagas de estágio.

São Paulo

– 3 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 2 vagas para Direito (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

São Bernardo do Campo

– 5 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 2 vagas para Ciência da Computação (a partir do 4º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Ciências Econômicas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Comunicação Social – Jornalismo (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Direito (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Engenharia Ambiental (a partir do 4º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Sistemas de Informação (a partir do 3º semestre até o antepenúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Tecnologia em Sistemas Automotivos ou Tecnologia em Mecânica Automobilística (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Tecnologia em Transporte Terrestre (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Campinas

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Santos/São Vicente

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Engenharia Civil (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

São José dos Campos

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Sorocaba

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)