Empresas que investem em ações sociais podem destinar parte do IR a projetos de impact

À medida que o ano se aproxima do fim, empresas tributadas pelo regime de Lucro Real têm uma oportunidade estratégica: revisar a projeção dos impostos devidos e direcionar até 10% desse valor para iniciativas sociais, culturais e esportivas. Essa ação, além de gerar impacto positivo nas comunidades, também contribui para o fortalecimento das práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), alinhando-se às crescentes demandas de responsabilidade corporativa.



O estudo PPI Brasil 2021, realizado pela InPress Porter Novelli e o IBPAD, analisou a reputação das maiores corporações brasileiras e revelou que o cuidado com as comunidades e o meio ambiente são os aspectos mais valorizados. Além disso, 90% dos consumidores confiam mais em empresas que possuem um propósito claro.



Embora a possibilidade de direcionar parte dos impostos para projetos que beneficiam a sociedade exista há décadas, muitas empresas ainda desconhecem como esse mecanismo funciona ou como fazer essa destinação de forma prática.



Até o último dia útil do mês de Dezembro, as empresas tributadas via Lucro real podem destinar 4% do Imposto de Renda para projetos culturais, 2% para projetos Esportivos, 1% para iniciativas aprovadas para receber recursos via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 1% Fundo do Idoso, existem também outros mecanismos mas estes são considerados os principais e iniciais para as empresas que querem se aproximar da agenda social do País.



Destinar o imposto de renda para projetos de impacto valorizam a marca e desenvolvem a sociedade



Uma das maneiras de promover ações sociais, culturais, ou esportivas que trazem impacto positivo à sociedade é por meio da destinação de parte do Imposto de Renda, em que é possível fomentar atividades culturais, audiovisuais e desportivas.



As empresas têm até o final de dezembro para direcionar parte do Imposto de Renda a projetos sociais, culturais e esportivos, via Leis de Incentivo. A YABÁ Consultoria, focada no “S” do ESG, oferece suporte completo para empresas em todo o Brasil, com um extenso portfólio de projetos que podem receber esses recursos, auxiliando desde a escolha até a mensuração do impacto gerado.

“A Yabá realiza a prospecção ativa de projetos nas diferentes Leis de Incentivo e também recebe inscrições, por meio da plataforma Incentivados, desenvolvida pela Yabá, que conecta as iniciativas às estratégias das empresas: como valorização da marca, engajamento de stakeholders, sejam eles funcionários, clientes ou fornecedores, como também fomento do desenvolvimento de comunidades locais explica Andrea Moreira, CEO da Yabá Consultoria, focada em projetos ligados à ESG nas empresas.



Andrea, que atua na área de Sustentabilidade Corporativa há mais de vinte anos, vem integrando às políticas públicas, desenvolvimento social às estratégias das empresas com visando levar informação de qualidade, oportunidade de acesso a projetos sociais, culturais ou esportivos gratuitamente.



“É uma via de mão dupla. Se, por um lado, todos os projetos aprovados para receberem recursos incentivados são considerados estratégicos pelas instâncias governamentais, por outro, as empresas também podem priorizar iniciativas que dialoguem com seus públicos de interesse. Muitas empresas têm utilizado de forma estratégica os incentivos para desenvolver as localidades onde estão presentes suas operações e acabam aumentando os recursos parte com verba direta e outra com verba incentivada, as oportunidades se concretizam de acordo com a realidade de cada empresa”, explica a especialista.