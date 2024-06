Empresas crescem no Brasil, apontam dados do Sebrae

Segundo o Sebrae, empresas que duram mais de três anos e meio têm crescido no Brasil. Pesquisa feita com a Anegepe e a Global Entrepreneurship Monitor mostra que, desde 2020, o número desses empreendedores subiu de 10,96 milhões para 14,9 milhões em 2023, cerca de 12% da população adulta.

Segundo André Minucci, mentor de empresários, o momento é propício para quem deseja iniciar um negócio. Ele observa que o crescimento dos empreendedores estabelecidos é um indicativo de que o cenário econômico está favorável e de que há uma base sólida para novos empreendimentos.

De acordo com o especialista é importante começar a pesquisar o mercado, investir em capacitação, inovar, construir uma rede de contatos, gerenciar bem as finanças e ser resiliente”, comenta André. Para aqueles que estão pensando em empreender, algumas dicas podem ser valiosas:

Pesquisa e planejamento: antes de iniciar qualquer negócio, é crucial começar uma pesquisa de mercado . Entender quem são os concorrentes, quais são as necessidades dos consumidores e como o seu produto ou serviço pode se diferenciar são passos essenciais.

Capacitação: participar de cursos, workshops e buscar mentorias pode aumentar significativamente as chances de sucesso. O conhecimento adquirido ajudará a tomar decisões mais informadas e a evitar erros comuns.

Inovação: manter-se atualizado com as tendências do mercado e estar aberto a inovações pode fazer a diferença. Empresas que inovam tendem a se destacar e a crescer mais rapidamente. Seja através da adoção de novas tecnologias ou de processos, a inovação deve ser uma constante.

Rede de contatos: pode ajudar a abrir uma rede de networking. Participar de eventos, fazer parcerias estratégicas e buscar apoio de outras empresas e instituições pode proporcionar oportunidades valiosas de crescimento e aprendizado.

Gestão financeira: ter um controle rigoroso das finanças é crucial. É importante manter as contas em dia, evitar dívidas excessivas e investir de forma inteligente. Uma boa gestão financeira com a ajuda de uma mentoria para empresa pode garantir a sustentabilidade do negócio em tempos de crise.

Resiliência e adaptabilidade: empreender é um desafio constante, e a capacidade de se adaptar às mudanças e superar obstáculos é uma característica essencial para o sucesso. Manter uma atitude positiva e resiliência, mesmo diante de dificuldades, pode ser o diferencial que mantém uma empresa no mercado por mais tempo.

Acompanhamento de metas: mentores auxiliam no estabelecimento e acompanhamento de metas claras e realistas. Eles monitoram o progresso e ajudam a ajustar as estratégias conforme necessário para garantir que os objetivos sejam alcançados.

Confiança e motivação: ter o apoio de alguém experiente pode aumentar a confiança do empreendedor. Saber que há alguém para guiar e apoiar pode ser extremamente motivador, ajudando a manter o entusiasmo e a determinação.

Em resumo, o cenário atual é promissor para novos empreendimentos no Brasil. Com uma base sólida de empreendedores estabelecidos e um ambiente econômico em melhora, este é um momento oportuno para iniciar um negócio.

Para André Minucci, seguindo essas dicas, os novos empreendedores podem aumentar suas chances de sucesso e contribuir para o crescimento contínuo do empreendedorismo no país, finaliza.